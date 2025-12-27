Kljub 53 letom se Noriaki Kasai še vedno strastno posveča smučarskim skokom in ne razmišlja o koncu tekmovalne poti. Japonski veteran smučarskih skokov si trenutno prizadeva priboriti mesto v japonski ekipi za svetovni pokal. Odkrita želja je nastop na devetih zimskih olimpijskih igrah februarja v Italiji.

Veteran bo tradicionalno novoletno turnejo, 74. turnir štirih skakalnic, spremljal kot gledalec in ne kot tekmovalec. Kljub veliki želji so njegove možnosti za uvrstitev na zimske igre v močni japonski ekipi precej majhne. Kljub temu se izkušeni profesionalec ne bo kar tako predal in se še vedno dobro znajde v konkurenci z mlajšimi skakalci.

Pred dvema tednoma je Noriaki Kasai tekmoval na tekmah nižje ravni celinskega pokala v Ruki in navdušil s 14. in 18. mestom. Vrnitev na veliki oder bi lahko bila možna sredi januarja na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, kjer si podprvak turnirja štirih skakalnic iz sezone 1992/93 (za Andreasom Goldbergerjem) in 1998/99 (za Jannejem Ahonenom) prizadeva za uvrstitev na svetovni pokal prek nacionalne kvote.

V začetku leta 2024 je takrat 51-letni Kasai zadnjič doslej osvojil točke svetovnega pokala in s tem podaljšal svoj starostni rekord. Nazadnje pa je na tej ravni tekmovanja nastopil februarja letos, ko se je v Sapporu prek kvalifikacij prebil na tekmo in še enkrat popravil rekord najstarejšega udeleženca svetovnega pokala. Na koncu je zasedel 45. mesto.

Foto: www.alesfevzer.com

Pri 53 letih ne čuti upada v svojih zmogljivostih

Na svojem debiju v svetovnem pokalu decembra 1988, pred 37 leti, se večina njegovih trenutnih tekmecev še ni rodila. Vendar veteran ne razmišlja o upokojitvi. "Mnogi pravijo, da bi se moral zaradi starosti že upokojiti. Ampak jaz sploh ne čutim nobenega upada v mojih zmogljivostih. Trdo treniram, da ostanem v vrhunski formi," je Kasai oktobra povedal za japonsko spletno stran Aktio Note.

Mladostni dinozaver

Mladostni dinozaver, kakor se ga je prijel vzdevek, ohranja kondicijo tudi z drugimi športi, kot so golf, tenis, odbojka, košarka, badminton in squash.

"In skoraj nikoli ne izgubim proti mlajšim igralcem," je dejal. Vendar pa so poškodbe za svetovnega prvaka v smučarskih poletih leta 1992 v Harrachovu in dobitnika srebrne olimpijske medalje v Sočiju leta 2014 vse pogostejše. "Še nisem imel resne poškodbe. Včasih pa imam bolečine na določenih področjih, kot so spodnji del hrbta, kolena in vrat," je dejal Kasai. Za zdaj mu uspeva pristop, ko skuša težave preprosto odmisliti.

