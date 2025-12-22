Ko strast do zobozdravstva postane družinska zgodba

Že več kot tri desetletja je Ortoimplant DENTAL SPA sinonim za vrhunsko zobozdravstvo in popolne nasmehe. Ustanovitelj klinike dr. Zdenko Trampuš je svojo kariero posvetil natančnosti, estetiki in zaupanju – vrednotam, na katerih temelji celoten koncept klinike. Prav poseben pečat Ortoimplant DENTAL SPA daje pristop, ki presega običajno zobozdravstvo in združuje strokovnost s prijetno, sproščeno izkušnjo pacienta. Danes se ta filozofija nadaljuje v duhu družinske tradicije. Ob dr. Trampušu v kliniki deluje sin dr. Martin Trampuš, ki z mladostno zagnanostjo v delo prinaša energijo in sodobne digitalne pristope. Skupaj gradijo zgodbo, v kateri se izkušnje prepletajo z inovacijami, toplina pa ostaja njihovo vodilo.

Od prve ordinacije do vrhunske zobozdravstvene klinike

Ko danes stopite v prostore Ortoimplant DENTAL SPA, si je težko predstavljati, da se je vse skupaj začelo precej skromno, z le nekaj ordinacijami in veliko mero predanosti.

"Cilji vedno rastejo skozi življenje," pove ustanovitelj dr. Zdenko Trampuš. "Začeli smo s tremi, nato s petimi ordinacijami, danes pa jih imamo sedem – z operacijskimi sobami, lastnim laboratorijem in sodobnim diagnostičnim centrom, kjer klasični rentgen nadomešča tehnologija 3D CT."

Njegov cilj je bil od vsega začetka jasen: ustvariti okolje, kjer se vrhunska tehnologija prepleta s toplino in zaupanjem.

"To je ljubezen, ki raste in se oblikuje v nekaj lepšega, popolnejšega. Na koncu pridejo rezultati, ki niso le strokovni, temveč tudi osebni," dodaja dr. Trampuš.

Družinska zgodba, kjer se izkušnje srečajo z novimi pogledi

Prihod sina dr. Martina Trampuša v kliniko je za dr. Zdenka Trampuša pomenil uresničitev dolgoletnih želja in ponos, da delo nadaljuje družina. "To je zame predvsem velika sreča, obenem pa tudi izraz globokega zaupanja, ki ga je mogoče občutiti le znotraj družine," pove z vidnim ponosom.

Tudi dr. Martin Trampuš delo z očetom vidim kot izjemno priložnost, da znanje iz knjig nadgradi z izkušnjami iz prakse. "Kot pravi oče, se učimo celo življenje – in to je res. Največ se naučiš prav skozi delo in izkušnje tistih, ki jim zaupaš," pojasnjuje.

Kot otrok je bil pogosto v kliniki, a je šele med študijem spoznal, da je zobozdravstvo pot, ki ga resnično veseli. Danes s sodobnimi pristopi in digitalnimi tehnologijami nadaljuje očetovo vizijo, pri tem pa ohranja enako pozornost do pacienta in spoštovanje do vsakega nasmeha, ki ga ustvarijo skupaj.

Sodobni pristopi, ki združujejo tehnologijo in občutek za človeka

Z vstopom nove generacije je klinika Ortoimplant DENTAL SPA naredila pomemben korak naprej tudi na področju tehnologije.

"Razvoj klinike gre v korak s časom," pravi dr. Zdenko Trampuš. "Z Martinovim prihodom smo digitalizirali številne procese – od skeniranja do laboratorijskega dela, kar nam omogoča večjo natančnost in estetsko popolnost."

Dr. Martin Trampuš poudarja, da je tehnologija zanj orodje, ne nadomestilo za človeka. "Modernizacija ne pomeni, da bi delo prepustili računalnikom. Pomembno je, da tehnologijo uporabljamo kot podporo svojemu znanju in občutku za pacienta. Računalnik pomaga pri načrtovanju, vendar končno odločitev vedno sprejme zdravnik," pojasnjuje.

Ortoimplant DENTAL SPA – več kot zobozdravstvo

V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da obisk zobozdravnika ne sme biti stresna izkušnja. Zato so v klasično zobozdravstveno prakso vključili elemente sprostitve in dobrega počutja, ki jih sicer povezujemo s spa okoljem.

"Naša čakalnica ni podobna običajnim zobozdravstvenim prostorom," pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš. "Pacient vstopi v prijetno okolje, kjer diši po kavi in svežem soku, ne po antiseptikih. Glasba, vonji in svetloba so del doživetja, ki pomaga, da se sprosti že pred posegom."

Pomemben del njihovega pristopa so tudi limfne drenaže, ki jih izvajajo pred zahtevnejšimi posegi, da bi pacientu olajšali pripravo in okrevanje. "Na ta način spodbudimo prekrvavitev in hitrejše celjenje, zmanjšamo otekline in stres," dodaja dr. Trampuš.

Cilj takšnega koncepta je ustvariti pozitivno izkušnjo, v kateri se pacient počuti varno in sproščeno, "Želimo, da človek iz naše klinike odide z nasmehom. Ne le zato, ker ima nove zobe, ampak tudi zato, ker je imel lepo izkušnjo," dodaja dr. Trampuš.

Napredni pristopi za popolno obnovo nasmeha Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je med vodilnimi v regiji na področju implantologije in celostne rehabilitacije nasmeha. Njihova posebnost je uporaba naprednih protokolov All-on-4 in All-on-X, ki pacientom omogočata trajno in estetsko rešitev v najkrajšem mogočem času. "Gre za postopke, s katerimi lahko tudi ljudem brez zob ali z močno poškodovano kostno strukturo povrnemo popoln nasmeh," pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš. "Pri protokolu All-on-4 v vsako čeljust vgradimo od štiri do šest implantatov, ki nosijo fiksno protetiko, zato pacient hitro dobi trdne in funkcionalne zobe." Foto: Jan Lukanović Z razvojem sistema All-on-X so možnosti še širše. "Ta tehnika omogoča obravnavo tudi pacientov z minimalno kostjo, kar pomeni, da lahko pomagamo ljudem, ki drugje pogosto slišijo, da poseg ni mogoč," dodaja dr. Trampuš.

Vizija prihodnosti Ortoimplant DENTAL SPA je rast, ki temelji na kakovosti

"Naši načrti za prihodnost niso usmerjeni v širjenje za vsako ceno, temveč v širjenje kakovosti," poudarja dr. Martin Trampuš. "Želimo ohraniti popoln nadzor nad vsako storitvijo in vsakim nasmehom, ki ga ustvarimo."

Njuna vizija je jasna: nadaljevati tradicijo vrhunskega zobozdravstva, jo obogatiti s sodobno tehnologijo in ohraniti toplino, zaradi katere se pacienti vračajo. "Naš cilj ni le popraviti zobe, ampak ustvariti izkušnjo, ki spremeni odnos ljudi do zobozdravnika," dodaja dr. Zdenko Trampuš.

V Ortoimplant DENTAL SPA se tako tradicija in prihodnost srečata v nasmehu pacienta, v tistem iskrenem trenutku, ko se znanje, tehnologija in človečnost združijo v popolno celoto.

