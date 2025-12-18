Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
18. 12. 2025,
10.24

Četrtek, 18. 12. 2025, 10.24

Živila z največ vitamina D, ki jih je pozimi dobro vključiti v prehrano

Taja Kaja Cekuta

vitamin d | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vitamin D je eden tistih vitaminov, ki jih pozimi pogosto ne dobimo dovolj. Ker ga telo večinoma tvori ob izpostavljenosti sončni svetlobi, so krajši dnevi in manj sonca razlog, da njegove zaloge hitro upadejo. Pomanjkanje se lahko kaže kot utrujenost, slabša odpornost, nihanje razpoloženja ali bolečine v mišicah in kosteh. Dobra novica pa je, da lahko k boljšemu vnosu vitamina D delno pripomoremo že z izbiro prehrane. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo živila, ki vsebujejo največ vitamina D in jih je pozimi smiselno pogosteje vključiti na jedilnik.

Mastne ribe 

Mastne ribe so eden najboljših naravnih virov vitamina D. Poleg tega vsebujejo tudi maščobne kisline omega 3, ki podpirajo zdravje srca, možganov in imunskega sistema.

Ribje olje

Ribje olje je koncentriran vir vitamina D in se pogosto uporablja kot podpora v zimskem času. Redno uživanje lahko pomaga pri ohranjanju ustreznih ravni tega vitamina.

Jajčni rumenjak

Vitamin D je v jajcu predvsem v rumenjaku. Jajca so praktična in dostopna, zato so preprost dodatek k vsakodnevni prehrani.

vitamin D | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Jetra

Jetra vsebujejo vitamin D ter številna druga hranila, kot so železo in vitamini skupine B. Zaradi izrazitega okusa jih uživamo redkeje, a občasno so lahko zelo koristna izbira.

Sir in polnomastni mlečni izdelki

Nekateri siri in polnomastni mlečni izdelki vsebujejo manjše količine vitamina D, še posebej tisti, ki so dodatno obogateni.

Mleko in rastlinski napitki, obogateni z vitaminom D

Mleko ter rastlinski napitki so pogosto obogateni z vitaminom D in so primerna izbira za tiste, ki ne uživajo rib.

vitamin d | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Gobe, izpostavljene UV-svetlobi

Gobe so edino rastlinsko živilo, ki naravno vsebuje vitamin D. Največ ga vsebujejo gobe, ki so bile izpostavljene UV-svetlobi ali sušene na soncu.

Obogatena živila z vitaminom D

Nekatera živila, kot so žitarice in namazi, so pogosto dodatno obogatena z vitaminom D, kar lahko pomaga povečati dnevni vnos, zlasti v zimskem času.

vitamin d | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

