Kje vas čaka najslajše doživetje v decembru?

V srcu praznično okrašene Ljubljane stoji Čokoladni muzej Chocolarium Ljubljana – edinstven prostor, kjer se zgodovina, umetnost in okus čokolade prepletajo v nepozabno doživetje. Muzej vas popelje skozi čokoladno potovanje od zrna kakava do tablice, obogateno z interaktivnimi vsebinami, okušanjem kakavovih zrn in presenečenji, ki navdušijo otroke in odrasle. Še posebej navduši soba s fontanami, kjer lahko okusite mlečno, belo, temno in ruby čokolado kar iz fontane.

V decembru pa je obisk še posebej čaroben. V teh prazničnih dneh se naš muzej spremeni v pravo čokoladno božično deželo. Vsak kotiček zasije v prazničnih barvah, vonj po kakavu pa napolni ves prostor s toplino, ki pričara občutek domačnosti. Prijaznost, čarobnost in čokolada se združijo v popolno decembrsko zgodbo.

Praznična kavarna – sladka čokoladna pravljica

V kavarni vas pričakajo čar božične glasbe, nežna svetloba smrečice in ljubek kotiček za fotografiranje. Posebno veselje otrokom prinaša Božičkov nabiralnik, kamor lahko oddajo svoje pismo s prazničnimi željami.

Ob tem vas razvajamo z najboljšimi vročimi čokoladami, ki so goste, žametne in pripravljene iz pravega kakava. Po želji jih lahko obogatite s smetano, karamelo ali penicami. Nepogrešljiva decembrska izbira je tudi naša Prešernova vroča čokolada s Prešernovo pralino in lešniki ter priljubljeni Prešernov latte, ki vas bo pogrel v hladnih zimskih dneh.

Praznični program za otroke in družine

Foto: Chocolarium

Vsako polno uro potekajo vodeni ogledi, ki vas popeljejo v svet čokolade. Ob koncih tedna pa nas obišče Božiček, ki razveseljuje otroke s toplino in sladkimi darilci.

Za najmlajše pripravljamo ustvarjalne delavnice, na katerih bodo izdelovali čokoladne smrečice, lizike in cake popse. Mlajši otroci bodo z veseljem oblikovali božične okraske ali se prepustili poslikavi obraza, medtem ko se starši lahko pogrejejo v kavarni in uživajo v prazničnem razpoloženju ob kozarcu penine.

Topel decembrski pobeg v središču mesta

Praznična Ljubljana je nekaj posebnega – bleščeče lučke, stojnice, glasba in praznično vzdušje. Med sprehodom skozi pravljično okrašeno mesto pa vas prijazno vabimo, da se ustavite tudi pri nas v toplem zavetju čokoladne pravljice in se malo pogrejete z vročo čokolado ali prazničnim programom za vso družino.

Foto: Chocolarium

Obiščite nas v decembru – čarobni praznični program vsak dan;

odprto vsak dan od 10. do 20. ure;

vstopnice so na voljo na spletu ali na blagajni muzeja, rezervacija ni potrebna;

vodeni ogledi in kratke delavnice potekajo vsako polno uro;

celoten program in posebne decembrske aktivnosti spremljajte na: www.chocolarium.si.

Vabljeni, da v prazničnem duhu okusite toplino, prijaznost in čarobnost čokolade ter praznikov. Čokoladni muzej Chocolarium Ljubljana vas čaka z odprtimi vrati!