Taja Kaja Cekuta

Sreda,
10. 12. 2025,
21.55

11 minut

To so najpogostejše napake pri kupovanju prazničnih daril

prazniki, darila, božič

Foto: Shutterstock

Prazniki so pred vrati in z njimi tudi obdobje, ki je za marsikoga stresno. Nakupovanje daril pogosto zahteva veliko truda, saj želimo najti darilo, ki bo premišljeno, osebno in bo resnično razveselilo obdarovanca. Kljub dobrim namenom pa pogosto naredimo napake, zaradi katerih darilo ne doseže želenega učinka. Najpogostejše vam razkrivamo v nadaljevanju tega članka.

Kupovanje daril v zadnjem trenutku 

Ena najpogostejših napak je odlašanje. Ko nakupovanje opravimo zadnji hip, pogosto posežemo po prvi stvari, ki jo vidimo. Rezultat je darilo, ki ni izbrano s premislekom, ampak iz nuje. Bolje je, če začnemo razmišljati o darilih vsaj nekaj tednov prej, saj imamo tako čas najti nekaj, kar je osebi zares pisano na kožo. 

Foto: Shutterstock

Izbira darila po lastnem okusu 

Zelo pogosto izberemo darilo, ki je všeč nam, ne pa osebi, ki ji je namenjeno. Morda imamo radi minimalizem, a obdarovanec v resnici uživa v barvah. Ali pa nam je všeč določena knjiga, ki za obdarovanca sploh ni primerna. Pri darilih je ključno razmišljati s perspektive prejemnika. Vprašajmo se, česa se razveseli, kaj uporablja in kaj potrebuje. 

Foto: Shutterstock

Kupovanje dragih daril 

Prave vrednosti darila ne odraža njegova cena. Velikokrat se zgodi, da zapravimo več, kot bi si želeli, samo zato, da bi naredili vtis. A najbolj nepozabna darila so pogosto preprosta, priročna ali osebna. Bolj kot cena sta pomembni pozornost in skrb, ki ju vložimo v izbiro. Manj je več in velikokrat to velja tudi za darila.  

Foto: Shutterstock

Podarjanje preveč splošnih daril 

Dišeče sveče, darilni seti in božični puloverji so klasika, ki pa ne navduši vedno. Takšna darila lahko delujejo neosebno, kot da nismo imeli ideje. Če že podarjamo nekaj splošnega, lahko dodamo osebno noto, na primer izberemo unikaten vonj, personaliziran izdelek ali darilu dodamo ročno napisano posvetilo. 

Foto: Shutterstock

Neupoštevanje življenjskega sloga obdarovanca 

Nekdo, ki ne pije alkohola, ne potrebuje kompleta za vino. Oseba, ki ne mara parfumov, ne bo navdušena nad dragim parfumskim setom. Pomembno je razmisliti o navadah, alergijah, prehrani in interesih obdarovanca, s čimer pokažemo veliko spoštovanje in skrb. 

Foto: Shutterstock

Nakup darila za vsak primer 

Včasih kupimo nekaj, kar se zdi praktično, samo zato, ker bo že prišlo prav. A takšna darila pogosto pristanejo v omari. Namesto tega se je bolje osredotočiti na kakovost, uporabnost in osebni pomen, čeprav je darilo manjše. 

