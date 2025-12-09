Enostavni recepti za piškote, ki jih pripravite v 10 minutah

Veseli december je tu in čas je, da oblečete predpasnik in se lotite praznične peke. Izdelava piškotov je zabavna, a kljub temu marsikomu povzroča težave, saj so nekateri recepti prezahtevni, še posebej za tiste, ki jim kuhanje ni ljubo. Brez skrbi, našli smo nekaj receptov za piškote, ki so prav tako okusni in hkrati izjemno hitri in preprosti. Razkrivamo vam jih v nadaljevanju tega članka.