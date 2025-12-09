Torek, 9. 12. 2025, 4.00
6 ur, 46 minut
Enostavni recepti za piškote, ki jih pripravite v 10 minutah
Veseli december je tu in čas je, da oblečete predpasnik in se lotite praznične peke. Izdelava piškotov je zabavna, a kljub temu marsikomu povzroča težave, saj so nekateri recepti prezahtevni, še posebej za tiste, ki jim kuhanje ni ljubo. Brez skrbi, našli smo nekaj receptov za piškote, ki so prav tako okusni in hkrati izjemno hitri in preprosti. Razkrivamo vam jih v nadaljevanju tega članka.
Klasični masleni praznični piškoti
Sestavine (25–30 piškotov):
- 200 gramov mehkega masla
- 100 gramov sladkorja v prahu
- 1 vaniljev sladkor
- 1 jajce
- 300 gramov gladke moke
- ščepec soli
Postopek:
Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
Maslo, sladkor in vaniljo penasto zmešajte.
Dodajte jajce.
Primešajte moko in sol, zamesite mehko testo.
Razvaljajte in izrežite želene oblike.
Pecite približno 10 minut.
Kokosovi piškotki iz treh sestavin
Sestavine (15 piškotov):
- 200 gramov kokosove moke
- 100 gramov sladkorja
- 2 jajci
Postopek:
Pečico segrejte na 170 stopinj Celzija.
Vse sestavine preprosto zmešajte.
Oblikujte majhne kroglice ali kupčke.
Pecite približno 15 minut.
Hitri medenjaki brez počivanja testa
Sestavine (30 piškotov):
- 80 gramov masla
- 80 gramov rjavega sladkorja
- 1 jajce
- 3 žlice medu
- 250 gramov moke
- 1 žlička pecilnega praška
- 2 žlički mešanice za medenjake
Postopek:
Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
Stopite maslo ter dodajte med in sladkor.
Vmešajte jajce.
Dodajte moko, pecilni prašek in začimbe.
Oblikujte kroglice, rahlo sploščite.
Pecite približno 8 minut.
Mehki piškoti s koščki čokolade
Sestavine (20 piškotov):
- 250 gramov masla
- 130 gramov sladkorja
- 2 jajci
- 190 gramov moke
- 150 gramov čokoladnih kapljic
- 1 žlička pecilnega praška
- ščepec soli
- orehi (po želji)
Postopek:
Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
Dodajte maslo sobne temperature in penasto zmešajte.
Vmešajte sladkor, nato jajce.
Dodajte moko, sol in pecilni prašek.
Primešajte čokoladne kapljice in orehe.
Z žlico dajte kupčke na pekač in pecite 10 minut.
Ovseni piškoti s cimetom
Sestavine (15–20 piškotov):
- 120 gramov mehkega masla
- 80 gramov rjavega sladkorja
- 1 jajce
- 120 gramov ovsenih kosmičev
- 80 gramov moke
- 1 žlička cimeta
- ½ žličke pecilnega praška
- ščepec soli
- nekaj rozin ali čokoladnih kapljic
Postopek:
Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
Maslo in sladkor penasto zmešajte in dodajte jajce.
Dodajte ovsene kosmiče, moko, cimet, pecilni prašek in sol.
Z žlico oblikujte kupčke na pekač.
Pecite 12 minut, da robovi rahlo porjavijo.
Čokoladni razpokančki s skuto
Sestavine (20 piškotov):
- 200 gramov temne čokolade
- 50 gramov masla
- 150 gramov pasirane skute
- 1 jajce
- 80 gramov sladkorja
- 200 gramov moke
- 1 žlička pecilnega praška
- sladkor v prahu za povaljanje
Postopek:
Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
Stopite čokolado in maslo.
V drugi skledi zmešajte skuto, jajce in sladkor.
Primešajte stopljeno čokolado.
Dodajte moko in pecilni prašek ter zmešajte v mehko testo.
Testo za 15 minut postavite v hladilnik, da se nekoliko strdi.
Oblikujte kroglice in jih povaljajte v sladkorju v prahu.
Pecite približno 10 minut.
Preberite še: