Pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije je uvodna tekma druge polovice rednega dela EuroCupa. V desetem krogu tekmovanja se bodo zmaji v Manresi danes ob 20.45 udarili z BAXI Manreso. "Pričakujemo težko tekmo," je med drugim pred srečanjem dejal strateg ljubljanske zasedbe Zvezdan Mitrović.

Članska zasedba Cedevite Olimpije, ki je prvo polovico rednega dela sezone v BKT EuroCupu sklenila z odliko in na devetih odigranih tekmah zabeležila sedem zmag, vstopa v drugo polovico skupinskega dela sezone. V desetem krogu tekmovanja bodo zmaji v sredo ob 20.45 v dvorani Pavello Nou Congost gostovali pri BAXI Manresi. To so slovenski prvaki v uvodnem krogu tekmovanja v Stožicah premagali z rezultatom 76:69. Zmaji v obračun z Manreso vstopajo z nizom štirih zaporednih zmag v Evropskem pokalu, z izjemo prve proti Cluju pa so vse zabeležili na domačem parketu Arene Stožice. Omeniti velja, da bodo Ljubljančani le tri od prihajajočih devetih tekem v EuroCupu odigrali v Ljubljani, vse preostale pa bodo gostovanja.

Zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil na obračunu proti Slasku, je zadnjo preizkušnjo v regionalni ligi izpustil Rok Radović, ki z ekipo ni odpotoval v Španijo. K sreči poškodba ni hujše narave, Radović bo tako s parketa odsoten predvidoma deset dni. Moštvu se je po bolezni, ki ga je v nedeljo prav tako oddaljila od parketa, v torek pridružil Thomas Kennedy, ki pa je v torek treniral po prilagojenem programu. Kennedy bo z moštvom odpotoval v Manreso.

"Moramo biti pripravljeni na hitro in agresivno igro," je poudaril Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

"Z Manreso smo se dobro pripravljeni pomerili na prvi tekmi sezone v EuroCupu in prikazali smo odlično predstavo. Na koncu tekme smo sicer imeli nekaj težav, saj gre za mlado in agresivno ekipo. V njihovem igralskem kadru je kar nekaj sprememb, kljub vsemu pa naši tekmeci še vedno igrajo zelo hitro in agresivno, zato nas zagotovo čaka intenzivna tekma z veliko teka. Manresa veliko bolje igra na domačem parketu, kar se nenazadnje vidi tudi po številu domačih zmag. Tam zagotovo ni lahko igrati. Moramo biti pripravljeni na hitro in agresivno igro. Koristijo nam tudi informacije s prve tekme, saj naši nasprotniki sistema igre niso spreminjali, čeprav imajo nove igralce. Pričakujemo težko tekmo," je pred odhodom iz Ljubljane povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović.

Zadnji poraz v obeh mednarodnih tekmovanjih, v katerih slovenski prvaki nastopajo v sezoni 2025/26, je Cedevita Olimpija doživela 29. oktobra, ko so Ljubljančani v Stožicah izgubili proti Neptunasu. Na zadnjih osmih tekmah zmaji v povprečju dosegajo malo več kot 93 točk na tekmo, svoje tekmece pa so v povprečju premagovali z razliko 16,6 točke na tekmo.

