Norveški srhljivi izračun: to se bo zgodilo, če zmaga Rusija

Če bo Rusija zmagala v vojni v Ukrajini, bo morala Evropa za nadaljnje odvračanje opogumljene in okrepljene Rusije v štirih letih za obrambo nameniti od 1,2 do 1,6 bilijona evrov. Če pa se bo Evropa odločila za nadaljnjo podporo Ukrajine, da bi ta lahko zdržala ruski pritisk, bo v primerljivem obdobju štirih let to Evropo stalo od 522 do 838 milijard evrov. Tako trdijo strokovnjaki iz podjetja Corisk in Norveškega inštituta za mednarodne zadeve.

Po tem izračunu je Evropa pred izbiro: porabiti veliko zdaj, da bi pomagali Ukrajini zmagati, ali veliko več porabiti pozneje, da bi branili Evropo brez Ukrajine, piše spletni medij Euromaiden Press.

Poročilo: zmaga Ukrajine bi Evropo stala manj kot njen poraz

Poročilo z naslovom Evropska izbira: vojaški in gospodarski scenariji za vojno v Ukrajini podjetja Corisk in Norveškega inštituta za mednarodne zadeve je neposreden izziv mirovnemu načrtu Trumpove administracije. Za tega avtorji trdijo, da napačno razume, kaj je potrebno za stabilno Ukrajino in Evropo.

Ruska delna zmaga bi Evropo prisilila v obsežen program ponovnega oboroževanja, da bi odvrnila nadaljnjo agresijo. Kot je že omenjeno, bi v štiriletnem obdobju ti stroški znašali od 1,2 do 1,6 bilijona evrov. Opremljanje Ukrajine za zmago bi v istem obdobju stalo od 522 do 838 milijard evrov – približno polovico prvega zneska.

Poročilo: stroški za milijone ukrajinskih beguncev

"To je res samoumevno. Oboroževanje Evrope je dražje od oboroževanja Ukrajine," pravi Erlend Bjørtvedt, zgodovinar in ekonomist, ki je ustanovil podjetje Corisk.

V primeru nadaljnjih ruskih vojaških uspehov bi se Evropa soočila z begunskim valom od šest do 11 milijonov Ukrajincev, piše v norveškem poročilu. Na fotografiji: ukrajinski begunci na začetku ruskega napada na Ukrajino. Foto: Reuters

V scenariju delne zmage Rusije (ruske sile bi prodrle do reke Dneper in silijo Ukrajino v neugoden mir) se Evropa po norveških izračunih sooča z od šestimi do 11 milijoni dodatnih ukrajinskih beguncev, kar bo letno stalo od 150 do 275 milijard evrov. Dodatnih 256 milijard evrov bi bilo treba nameniti za pospešeno ponovno oborožitev za obrambo baltske in nordijske regije ter stalno podporo oslabljeni Ukrajini.

Scenarij ukrajinskega uspeha

V scenariju ukrajinskega uspeha pa Evropa letno zagotovi približno 200 milijard evrov, Ukrajina ponovno prevzame pobudo na bojišču, Rusija sprejme pogajanja in nekateri begunci se vrnejo domov, še piše v norveškem poročilu.