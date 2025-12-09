Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek, 9. 12. 2025, 11.36

13 minut

Norveški srhljivi izračun: to se bo zgodilo, če zmaga Rusija

Avtor:
A. Ž.

Nekaj | Oboroževanje Evrope je dražje od oboroževanja Ukrajine, na podlagi svojih izračunov trdijo norveški strokovnjaki. | Foto Reuters

Oboroževanje Evrope je dražje od oboroževanja Ukrajine, na podlagi svojih izračunov trdijo norveški strokovnjaki.

Foto: Reuters

Če bo Rusija zmagala v vojni v Ukrajini, bo morala Evropa za nadaljnje odvračanje opogumljene in okrepljene Rusije v štirih letih za obrambo nameniti od 1,2 do 1,6 bilijona evrov. Če pa se bo Evropa odločila za nadaljnjo podporo Ukrajine, da bi ta lahko zdržala ruski pritisk, bo v primerljivem obdobju štirih let to Evropo stalo od 522 do 838 milijard evrov. Tako trdijo strokovnjaki iz podjetja Corisk in Norveškega inštituta za mednarodne zadeve.

Po tem izračunu je Evropa pred izbiro: porabiti veliko zdaj, da bi pomagali Ukrajini zmagati, ali veliko več porabiti pozneje, da bi branili Evropo brez Ukrajine, piše spletni medij Euromaiden Press.

Poročilo: zmaga Ukrajine bi Evropo stala manj kot njen poraz

Poročilo z naslovom Evropska izbira: vojaški in gospodarski scenariji za vojno v Ukrajini podjetja Corisk in Norveškega inštituta za mednarodne zadeve je neposreden izziv mirovnemu načrtu Trumpove administracije. Za tega avtorji trdijo, da napačno razume, kaj je potrebno za stabilno Ukrajino in Evropo.

