Mož, ki ima slabo novico za Evropo: Smo pred vojno

Smo v predvojnem položaju, je prepričan nemški zgodovinar in poznavalec Rusije Karl Schlögel. Sprašuje se, ali se bo Evropa soočila z nevarnostmi vojne z Rusijo ali pa bo popustila in kapitulirala. To bo za Evropo težka preizkušnja, opozarja.

"Splošne razmere v svetu so se spremenile. In ni tako samo od včeraj ali od volitev v ZDA. Od konca hladne vojne je v bistvu šlo za to, da se svetovne sile preoblikujejo in postavijo na nove položaje. Zanimivo, da to ne velja le za nekdanji socialistični tabor in seveda Rusijo, ampak tudi za ZDA in ves Zahod. Ta veliki preobrat - od katerega nič ne ostane nedotaknjenega - je seveda čutiti tudi v pri nas. Celotna panorama se spreminja," je povedal Karl Schlögel v intervjuju za nemški medij Rheinische Post.

Večje breme obrambe bo na Evropi in Nemčiji

Zgodovinar je prepričan, da se bo po zmagi Donalda Trumpa nekaj zagotovo spremenilo v odnosih med ZDA in Evropo. Vprašanje je le, kako se temu prilagoditi. “ZDA ne bodo več nosila edinega bremena obrambe Zahoda in podpore Ukrajine. Torej bo prišlo do prerazporeditve bremen. Večje breme bo na Evropi in Nemčiji. A tudi to ni presenetljivo, ampak je navsezadnje položaj, na katerega bi lahko bili pripravljeni že veliko prej,” meni.

Na vprašanje, ali se bodo z izvolitvijo Trumpa odnosi med ZDA in Rusijo bistveno spremenili ali morda izboljšali, je Schlögel odgovoril, da tega ni mogoče vedeti, sploh ker so bili dosedanji odzivi iz Rusije precej zadržani. "Ljudje tam čakajo in upajo, da bodo ZDA pustile Ukrajino na cedilu. Ne morem si predstavljati, da bi Trump to storil," je dejal.

"Rusija je sovražnik Evrope"

Schlögel je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da je Rusija sovražnik: "Rusija je država, ki je začela vojno v Evropi in Nemci se morajo na to pripraviti. To pomeni biti pripravljen na obrambo, biti pripravljen na obrambo samega sebe."