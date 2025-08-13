Danes se bosta v neposredni bližini Slovenije za evropsko lovoriko udarila PSG in Tottenham. Pred obračunom med evropskim prvakom in zmagovalcem evropske lige pa se ne govori toliko o srečanju kot o drami, ki so si jo privoščili Parižani, saj so se čez noč odrekli italijanskemu vratarju Gianluigiju Donnarummi. V čustvenem sporočilu se je poslovil od navijačev PSG, trener Luis Enrique pa je dal vedeti, da je bila to njegova odločitev in da želi, čeprav spada Italijan med najboljše vratarje na svetu, v prihodnje sodelovati s čuvajem mreže drugačnega profila. Donnarummo že nekaj časa povezujejo s selitvijo v Manchester. Zanj naj bi se zanimal tudi Šeškov United, a je po zadnjih informacijah najverjetnejši scenarij, da se bo preselil k Cityju.

S Parižani je osvojil jubilejnih deset lovorik, danes pa bi lahko prvič v dresu PSG osvojil evropsko lovoriko v svoji domovini, saj bo superpokalno srečanje zvečer potekalo v Vidmu. Pri evropskih prvakih pa so se odločili drugače. V novo sezono želijo vstopiti brez Gianluigija Donnarumme. Čeprav spada med najboljše vratarje na svetu, kar priznava tudi njegov trener Luis Enrique, je trofejni strateg PSG, ki je v prejšnji sezoni osvojil kar štiri lovorike, trojno francosko krono in za piko na i še ligo prvakov, dal vedeti, da želi v prihodnje računati na drugačne vratarje.

Enrique prevzel odgovornost: To je moja odločitev

Luis Enrique bo danes vodil PSG na evropskem superpokalnem srečanju v Vidmu brez dolgoletnega prvega vratarja iz Italije. Foto: Reuters "Težko je sprejemati takšne odločitve. Lahko rečem le veliko dobrega o Donnarummi. Je eden najboljših vratarjev na svetu, o tem ni dvoma. Je tudi izjemna oseba, a iščemo nekoliko drugačen profil vratarja,'' je Španec prevzel odgovornost za to, da na seznamu udeležencev superpokala ni donedavnega prvega vratarja pariškega kluba. ''To je moja odločitev. To je tudi odločitev kluba, ki me pri tem podpira.''

Ko je PSG v soboto iz Lilla pripeljal 23-letnega francoskega vratarja Lucasa Chevalierja in ga takoj uvrstil na seznam kandidatov za današnjo tekmo s Tottenhamom, je postalo jasno, da Donnarumme sploh ne bo med potniki v Italijo. Namigovanja, da je s tem njegova epizoda pri bogatem francoskem klubu tudi končana, so se izkazala za resnična.

Donnarumma: Žal se je nekdo odločil ...

Italijanski reprezentant je bil silno razočaran, čustva pa je izlil v sporočilu za javnost na Instagramu, namenjenem v prvi vrsti navijačem PSG. V njem je poudaril, kako je dal za PSG na igrišču in zunaj njega vse od sebe. Vselej si je prizadeval, da bi si prislužil mesto v enajsterici in stopil med vratnici.

''Žal se je nekdo odločil, da ne morem več biti del ekipe in prispevati k njenemu uspehu. Sem razočaran in žalosten,'' je zapisal 26-letni Italijan, ki ima še eno željo. ''Upam, da bom lahko še enkrat prišel na Park princev, pogledal navijačem v oči in se poslovil tako, kot se spodobi. Če pa to ne bo mogoče, želim, da veste, da mi vaša podpora in naklonjenost pomenita ogromno. Tega ne bom nikoli pozabil. Vedno bom s seboj nosil spomine na vsa čustva, čarobne noči in vas, zaradi katerih sem se počutil kot doma,'' se je poslovil tako od kluba kot tudi njegovih navijačev. Zahvalil pa se je tudi soigralcem, ki jih je opisal kot svojo drugo družino. ''Za vedno boste ostali moji bratje. Igrati za PSG in živeti v Parizu je bila ogromna čast. Hvala, Pariz,'' se je tako končalo štiriletno obdobje sodelovanja najboljšega francoskega kluba in visokega Italijana, ki je v profesionalni karieri branil le za dva kluba. To sta AC Milan in PSG.

Odhaja na Etihad?

Kariero bi lahko nadaljeval na Otoku. Čeprav se zanj zanima tudi Šeškov Manchester United, kjer že nekaj časa dokaj neprepričljivo brani Kamerunec Andre Onana, ki se vrača po poškodbi in bi v nedeljo proti Arsenalu že lahko stal na vratih, pa je vse bolj mogoč scenarij, da bi Donnarumma v novo sezono vstopil kot prvi vratar Manchester Cityja.

Bo Donnarumma nadaljeval kariero pri Cityju? Foto: Reuters

Klub, ki ga že vrsto let vodi Josep Guardiola, bi lahko namreč kaj kmalu ostal brez prvega vratarja. Brazilec Ederson se zelo resno spogleduje z odhodom h Galatasarayju, italijanski novinar Nicolo Schira pa že poroča o tem, kako se je glede osebnih pogojev že dogovoril s turškim velikanom. Zdaj morata skupen jezik najti še kluba, nato pa bi lahko City tudi ''uradno'' vstopil v bitko za naklonjenost Donnarumme.

Tega pogodba s Parižani veže do leta 2026. Čeprav so se v klubu trudili, da bi z njim podaljšali sodelovanje, Italijan tega ni bil pripravljen storiti. Tako bi lahko PSG ujel še zadnji vlak, v katerem bi lahko z odhodom Donnarumme tudi zaslužil. V javnosti je zaokrožil znesek 50 milijonov evrov, kar za City ne bi predstavljajo večjih težav.

Francoski športni dnevnik L'Equipe tako že poroča, kako naj bi Donnarumma, ki je pri 26 letih zbral že 76 nastopov za azzurre, že dosegel osebni dogovor s Cityjem. Poletni prestopni rok bo tako poskrbel za novo vročo zgodbo, Donnarumma pa se očitno seli na Otok, tako da ga bosta v novi sezoni srečevala tudi slovenska reprezentanta Benjamin Šeško in Jaka Bijol.