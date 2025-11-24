Ed Sheeran objavil videospot, ki ga je posnel v Dalmaciji

Luč sveta je ugledal videospot, ki ga je popzvezdnik Ed Sheeran za skladbo Camera posnel na Hrvaškem.

Ed Sheeran je z znano igralko Phoebe Dynevor avgusta letos v Dalmaciji snemal videospot za skladbo Camera. Posebnost spota je, da je v celoti posnet z iPhoneom, snemali pa so ga na Hvaru, v Splitu in na več drugih dalmatinskih lokacijah.

Poglejte:

Kot je pojasnil 34-letni glasbenik, je želel v videospotu poustvariti ključne trenutke svojega odnosa z ženo Cherry, s katero sta poročena od leta 2019 in imata dva otroka.

"Moja prvotna zamisel je bila, da bi uporabil najine domače posnetke, toda kot veste, sva zelo zaseben par in si želiva nekatere stvari zadržati le zase," je povedal, "zato sem se odločil, da nekatere skupne trenutke v videospotu poustvarim s sijajno Phoebe Dynevor."

Oglejte si še: