A. P. K.

19. 8. 2025
18.57

zvezdniki turizem Hrvaška videospot glasba Hvar Ed Sheeran

Ed Sheeran na Hrvaškem snema nov videospot, ujeli so ga na Hvaru

Ed Sheeran | Ed Sheeran se je nov spot tokrat odločil posneti na idiličnem hrvaškem otoku Hvar. | Foto Guliverimage

Ed Sheeran se je nov spot tokrat odločil posneti na idiličnem hrvaškem otoku Hvar.

Foto: Guliverimage

Zvezdnik Ed Sheeran je za snemanje novega videospota izbral tudi med Slovenci priljubljen hrvaški otok Hvar. Med snemanjem so ga ujeli tudi v družbi znane igralke Phoebe Dynevor.

Svetovni glasbeni zvezdnik Ed Sheeran je za prizorišče svojega novega videospota izbral priljubljeni Hvar, dalmatinski otok, ki je zelo priljubljen tudi med Slovenci. Fotografijo, ki je nastala med snemanjem, so delili na profilu lokalne turistične skupnosti.

Kot navajajo, je Sheeran še eden izmed zvezdnikov, ki je čudovit otok v Dalmaciji izbral ne le za počitnice, kot so to pred njim že storili Beyoncé, Tom Cruise, Demi Moore, Michael Jordan in številni drugi, ampak si ga je izbral celo za kuliso svojega prihajajočega videospota.

Eda Sheerana so med snemanjem ujeli takole in fotografijo delili na profilu lokalne turistične organizacije. Sledilce so vprašali, kdo na Hvaru snema nov videospot. | Foto: Posnetek zaslona Eda Sheerana so med snemanjem ujeli takole in fotografijo delili na profilu lokalne turistične organizacije. Sledilce so vprašali, kdo na Hvaru snema nov videospot. Foto: Posnetek zaslona

Čeprav podrobnosti videospota ostajajo zavite v tančico skrivnosti, je portal morski.hr poročal, da je Sheeran za potrebe spota s seboj na snemanje pripeljal igralko Phoebe Dynevor, zvezdnico Netflixove serije Bridgerton. Snemali so na znanih lokacijah otoka, med drugim v priljubljeni kavarni Kiva in na plaži Dubovica – ta naj bi na glasbeniku pustila močan vtis.

Skromen in vljuden

Kot še poročajo hrvaški mediji, so domačini Sheerana opisali kot skromnega in vljudnega, zvezdnik pa je zadovoljen, da so bile izpolnjene vse njegove zahteve za snemanje. Hrvati tako upravičeno upajo, da bo novi videospot v svetu še bolj promoviral Hrvaško in njene bisere. Spomnimo, da je Sheeran lani avgusta nastopil tudi na zagrebškem hipodromu, kjer je na njegovem koncertu uživalo več kot 70 tisoč oboževalcev.

Hvar po mnenju Hrvatov s popolnim ravnovesjem med razkošjem in naravnimi lepotami postaja nepogrešljiva destinacija za produkcijo vrhunskih glasbenih videospotov, kar še dodatno potrjuje in utrjuje njegov globalni ugled v svetu zabave in turizma.

