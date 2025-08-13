Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Slovenka opozarja na veliko prevaro na Hrvaškem: Ne nasedajte!

Če naletite na ponudbo, ki se zdi preveč ugodna, da bi bila resnična, poskusite fotografijo hotela, apartmaja ali počitniške hiše preveriti z iskanjem po fotografijah, denimo z desnim miškinim klikom na fotografijo v brskalniku Google Chrome in uporabo orodja Lens, in z zemljevidom Google Maps oz. njegovo funkcijo Ulični pogled.

Če naletite na ponudbo, ki se zdi preveč ugodna, da bi bila resnična, poskusite fotografijo hotela, apartmaja ali počitniške hiše preveriti z iskanjem po fotografijah, denimo z desnim miškinim klikom na fotografijo v brskalniku Google Chrome in uporabo orodja Lens, in z zemljevidom Google Maps oz. njegovo funkcijo Ulični pogled.

Foto: Shutterstock

Potem ko smo na Siol.net opozorili na naraščajoče število lažnih ponudb za najem počitniških apartmajev na Hrvaškem, pri katerih goljufi ukradejo fotografije resničnih počitniških hiš in jih uporabijo v svojih oglasih, se je na družbenem omrežju Facebook oglasila slovenska lastnica hiše na hrvaškem otoku Vir, ki se ji je zgodilo prav to.

Lažen profil z imenom Anastasia Bovardo je na družbenem omrežju Facebook za ugodno ceno oddajal apartma na hrvaški obali, natančneje na otoku Vir, ki je v resnici last slovenske uporabnice družbenega omrežja oz. njene družine.

Kot je opozorila na Facebooku, je na fotografijah v resnici njihova hiša. "Prosim, ne nasedajte in ne plačujte akontacije. Mi smo iz Slovenije," je zapisala v objavi, ki jo je delilo že več deset uporabnikov.

Sprejmejo rezervacijo, poberejo denar in vam uničijo dopust

Na družbenem omrežju Facebook so se v zadnjem času sicer močno razpasli podobni oglasi za nastanitve na hrvaškem morju.

V članku z naslovom Apartma na Hrvaškem iz pekla: Gorje tistemu, ki ga bo rezerviral smo tudi pokazali, kako poteka komunikacija s tovrstnimi goljufi in kaj vse zahtevajo od svojih potencialnih žrtev. 

Najprej jim ponudijo apartmaje po zelo ugodnih cenah – na uporabnikovo prošnjo tudi na drugih lokacijah in ne nujno na oglaševani –, nato pa zahtevajo plačilo akontacije, ki praviloma znaša nekaj sto evrov. V določenih primerih želijo tudi fotografije osebnih dokumentov dopustnikov.

Kdor izpolni vse zahteve lažnih najemodajalcev, se ob prihodu na počitniško destinacijo nato znajde pred zasedeno (ali pa celo neobstoječo) apartmajsko hišo, katere lastnik je v resnici tretja oseba. 

