Zakaj je odeja popolno praznično darilo prav za vsakogar?

December je čas toplih lučk, družinskih trenutkov in iskanja popolnih daril. Vsako leto razmišljamo, kaj izbrati – nekaj uporabnega, lepega, osebnega?

Darilo, ki bo razveselilo mlade in stare? Če iščete nekaj, kar prinaša toplino, udobje in iskren objem v materialni obliki, potem je odeja Caprisan tisti kos, s katerim preprosto ne morete zgrešiti.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Ni pomembno, ali obdarujete babico, prijateljico, partnerja, sodelavca ali najmlajše člane družine – odeja Caprisan je univerzalno darilo, ki ga bo vesel vsak.

Ker gre za nekaj, kar nas obdaja v trenutkih sprostitve, počitka in bližine. Z njo podarimo ne le izdelek, ampak občutek domačnosti in nežnosti – nekaj, kar v hitrem svetu še posebej cenimo.

Zakaj je odeja Caprisan še posebej lepo darilo?

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Toplina, udobje in eleganca v enem

Odeje Caprisan so ustvarjene z mislijo na vsakdanjo rabo, ob tem pa ohranjajo estetsko dovršenost. Mehke, nežne na koži, pralne v pralnem stroju in narejene iz kakovostnih materialov, ki ohranjajo videz in teksturo tudi po številnih pranjih. To pomeni, da darilo ne bo navdušilo samo v prazničnih dneh – temveč bo z obdarovancem dolgo.

Potovalna odeja Caprisan je izjemno praktična izbira, saj se v hipu spremeni v vzglavnik, na voljo pa je v nežno rožnati, svetlomodri in sivi barvi – idealna za popotnike in vse, ki cenijo funkcionalnost in udobje.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Odeja Mehki dotik Caprisan je nežna in mehka odeja za domače sproščanje, na voljo v več barvah in dimenzijah, popolna kot elegantno darilo za vsak dom.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Sanjsko mehka odeja Caprisan je razkošna odeja s prestižnim občutkom mehkobe, ki nežno objame kožo in je idealna za mirne večere ter spanec.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Zimska odeja Caprisan pa je topla, puhasta in ustvarjena za hladne dni, ko si želimo udobja in dodatne mehkobe z dvostranskim toplim dizajnom.

Zakaj je odeja idealno darilo?

✓ Primerno je za vse generacije – za otroke, odrasle in starejše.

✓ Praktično darilo, ki ga vsak uporablja.

✓ Čuten poklon – simbol topline, doma in skrbi.

✓ Odlično tudi kot darilo za selitev, rojstni dan ali druge priložnosti.

✓ Ne zahteva izbire velikosti kot oblačila.

✓ Oseben in hkrati univerzalen izbor.

Z izbiro odeje podarite nekaj več kot le predmet. Podarite trenutke – filmski večer na kavču, jutra ob skodelici čaja, popoldanski dremež, družinsko stiskanje v zimskih večerih. Vsak prejemnik jo bo uporabil, občutil in se vas spomnil.

Naj bo letošnje darilo mehko, toplo in iz srca. Naj bo odeja Caprisan.

Ko iščete nekaj, kar združuje uporabnost, estetiko in čustveni dotik, je odeja popolna izbira. Obdarujte s toplino. Obdarujte z mehkobo. Obdarujte z nečim, kar bo trajalo – z odejo Caprisan.

Decembra v času obdarovanja ima Caprisan posebno ponudbo: ob nakupu treh odej plačate le dve, tretjo prejmete brezplačno. To pomeni, da lahko hkrati pripravite darila za mamo, prijateljico, sodelavca ali pa si privoščite še eno mehko udobje za svoj dom. Toplo, praktično in pametno – darila imate urejena v eni potezi. Akcija je na voljo izključno na spletni strani Caprisan ali z naročilom po telefonu na 040 22 00 33. Ne odlašajte – takšne priložnosti ne trajajo dolgo, zaloge pa hitro kopnijo. Letos podarite toplino. Podarite odejo. Kupite 3, plačajte 2.

Naročnik oglasnega sporočila je TV-NAKUPI, D. O. O.