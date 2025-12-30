Prihajajo osupljivi podatki: tujci letos kupili 900 podjetij

Nemška podjetja so bila v letu 2025 komaj dejavna pri prevzemih v tujini. Po drugi strani pa so bila pogoste tarče prevzemov – zlasti finančni vlagatelji so v Nemčiji množično nakupovali.

Po podatkih upravljavca londonske borze in ponudnika finančnih podatkov LSEG je bilo od začetka letošnjega leta do sredine decembra prodanih 1.641 nemških podjetij za 107,1 milijarde dolarjev (skoraj 91 milijard evrov), kar je 30 odstotkov več kot leta 2024. Od tega so kupci iz tujih držav kupili 900 nemških podjetij za 82,5 milijarde dolarjev (70,1 milijarde evrov).

Zasebni naložbeni skladi po nakupih v Nemčiji

Zasebna investicijska podjetja oziroma zasebni naložbeni skladi so letos postavili rekord: v Nemčiji so izvedli prevzeme v vrednosti 49,9 milijarde dolarjev (42,4 milijarde evrov), s čimer so podvojili vrednost iz leta 2024 in presegli vse nakupe iz preteklih let.

Finančni vlagatelji so poleg tega izvedli kar štiri od petih največjih transakcij, vključno z rekordnim prevzemom farmacevtskega podjetja Stada s sedežem v Bad Vilblu (novi večinski lastnik je sklad CapVest s sedežem v Londonu), poroča nemški poslovni medij Capital.