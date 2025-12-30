Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Prihajajo osupljivi podatki: tujci letos kupili 900 podjetij

Stada | V iztekajočem se letu je v Nemčiji največji nakup izvedel konzorcij, ki ga vodi londonski naložbeni sklad CapVest. Konzorcij je za 11,7 milijarde dolarjev (nekaj več kot 9,9 milijarde evrov) kupil večinski delež nemškega farmacevtskega podjetja Stada. | Foto Guliverimage

V iztekajočem se letu je v Nemčiji največji nakup izvedel konzorcij, ki ga vodi londonski naložbeni sklad CapVest. Konzorcij je za 11,7 milijarde dolarjev (nekaj več kot 9,9 milijarde evrov) kupil večinski delež nemškega farmacevtskega podjetja Stada.

Foto: Guliverimage

Nemška podjetja so bila v letu 2025 komaj dejavna pri prevzemih v tujini. Po drugi strani pa so bila pogoste tarče prevzemov – zlasti finančni vlagatelji so v Nemčiji množično nakupovali.

Po podatkih upravljavca londonske borze in ponudnika finančnih podatkov LSEG je bilo od začetka letošnjega leta do sredine decembra prodanih 1.641 nemških podjetij za 107,1 milijarde dolarjev (skoraj 91 milijard evrov), kar je 30 odstotkov več kot leta 2024. Od tega so kupci iz tujih držav kupili 900 nemških podjetij za 82,5 milijarde dolarjev (70,1 milijarde evrov).

Zasebni naložbeni skladi po nakupih v Nemčiji

Zasebna investicijska podjetja oziroma zasebni naložbeni skladi so letos postavili rekord: v Nemčiji so izvedli prevzeme v vrednosti 49,9 milijarde dolarjev (42,4 milijarde evrov), s čimer so podvojili vrednost iz leta 2024 in presegli vse nakupe iz preteklih let.

