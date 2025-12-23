Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
23. 12. 2025,
22.02

Thermometer Blue 0,03

Torek, 23. 12. 2025, 22.02

Nemška turista v Španiji pretepli do smrti

Policija je danes aretirala osumljenca. Neuradno naj bi šlo za poljska državljana.

Policija je danes aretirala osumljenca. Neuradno naj bi šlo za poljska državljana.

Foto: X/@herqles_es

V pretepu na stanovanjskem območju na jugovzhodu Španije sta v ponedeljek umrla dva nemška turista, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila španska policija. Tretjega Nemca naj bi hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico.

Domnevna storilca sta se po poročanju lokalnih medijev po pretepu zaprla v hišo blizu mesta Elche in se kljub večurnim pogajanjem policiji nista prostovoljno predala. Po 20 urah so posebne policijske enote na silo vstopile v hišo in ju aretirale, navaja dpa.

Policijo je o incidentu obvestil nek stanovalec, ki je opazil, da naj bi iz hiše odnašali nekaj, kar se mu je zdelo kot truplo. Telesi na smrt pretepenih Nemcev so policisti v ponedeljek zvečer odkrili na ulici.

Vzrok pretepa naj bi bila uporaba hiše, ki naj bi bila last prijatelja treh Nemcev. Poljaka naj bi v hiši stanovala nezakonito, Nemci pa naj bi ju poskušali izseliti, poroča španski časopis El Pais.

