Nemška turista v Španiji pretepli do smrti

V pretepu na stanovanjskem območju na jugovzhodu Španije sta v ponedeljek umrla dva nemška turista, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila španska policija. Tretjega Nemca naj bi hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico.

Domnevna storilca sta se po poročanju lokalnih medijev po pretepu zaprla v hišo blizu mesta Elche in se kljub večurnim pogajanjem policiji nista prostovoljno predala. Po 20 urah so posebne policijske enote na silo vstopile v hišo in ju aretirale, navaja dpa.

Policijo je o incidentu obvestil nek stanovalec, ki je opazil, da naj bi iz hiše odnašali nekaj, kar se mu je zdelo kot truplo. Telesi na smrt pretepenih Nemcev so policisti v ponedeljek zvečer odkrili na ulici.

Dos okupas polacos asesinaron a golpes a dos hombres alemanes que habían sido enviados por el dueño de un chalé de la pedanía de La Marina, la más alejada del casco urbano de Elche (Alicante), para expulsarlos.



Vzrok pretepa naj bi bila uporaba hiše, ki naj bi bila last prijatelja treh Nemcev. Poljaka naj bi v hiši stanovala nezakonito, Nemci pa naj bi ju poskušali izseliti, poroča španski časopis El Pais.