V nizozemskem Nunspeetu je okoli 19. ure avtomobil zapeljal v množico, ki se je zbrala, da bi si ogledala parado v vzhodnonizozemskem mestu, in pri tem poškodoval devet ljudi, od tega vsaj tri huje, so sporočili s policije. Na terenu je več reševalnih ekip, vključno s tremi helikopterji in gasilci.

Po navedbah oblasti incident v Nunspeetu na prvi pogled ni bil nameren, vendar preiskava poteka.

Nesreča se je zgodila, ko so ljudje čakali ob cesti na parado vozil, okrašenih z božičnimi lučkami, v mestu, ki leži približno 80 kilometrov vzhodno od Amsterdama.

Uradniki bližnje občine Elburg so sporočili, da so dogodek po incidentu prekinili. "To, kar bi moralo biti trenutek solidarnosti, se je končalo z veliko zaskrbljenostjo in žalostjo," je v izjavi dejal župan Jan Nathan Rozendaal.

Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw — Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025

S policije so še sporočili, da je avtomobil vozila 56-letna domačinka, ki je sama utrpela lažje poškodbe.