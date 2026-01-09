Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Petek,
9. 1. 2026,
13.53

Petek, 9. 1. 2026, 13.53

23 minut

Zaradi zimskih razmer na Tolminskem voznica zapeljala v Sočo

Na. R.

Soča | Na kraju prometne nesreče so bili poleg tolminskih policistov tudi reševalci in prostovoljni gasilci. | Foto Ana Kovač

Na kraju prometne nesreče so bili poleg tolminskih policistov tudi reševalci in prostovoljni gasilci.

Foto: Ana Kovač

Zaradi zimskih razmer je danes okoli 12. ure osebno vozilo zapeljalo v Sočo. V njem je bila poleg 33-letne voznice tudi 58-letna sopotnica. Obe sta se po navedbah policije v nesreči predvidoma lažje poškodovali in so ju že prepeljali na zdravljenje. Cesta je zaradi prometne nesreče med Volarji in Kamnom še vedno zaprta za ves promet.

Kot je za STA potrdil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin Jure Beguš, intervencija še vedno poteka, saj iz vode dvigujejo osebni avtomobil.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je za STA povedal, da vzrok nesreče še ni znan. Kot kaže, pa so bile za nesrečo krive vremenske razmere, saj se sneg že oprijema vozišča.

Na spolzkem vozišču je osebno vozilo 33-letne slovenske državljanke očitno zaneslo, nato pa je po bregu zdrselo in padlo v strugo reke Soče.

