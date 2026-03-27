Izginila je 50-letna Zorica Ješe

Svojci pogrešajo 50-letno Zorico Ješe z Vira pri Domžalah, so sporočili policisti Policijske postaje Domžale. Zadnjič so jo videli v četrtek popoldne.

Zorica Ješe je visoka okoli 175 centimetrov, suhe postave, modrih oči, blond daljših las, spetih v čop, oblečena v sive hlače (trenirko), bel pulover ter črno, daljšo zimsko bundo in obuta v rdeče športne copate.

Zadnjič so jo videli v četrtek popoldne na območju Ljubljane.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.