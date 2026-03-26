Vremenska drama na Hrvaškem: državljani na mobilnike prejeli alarm

Natanko ob 6. uri zjutraj je Uprava civilne zaščite Republike Hrvaške po nalogu Hrvaškega meteorološkega zavoda zaradi napovedi velikega neurja državljanom prek sistema SRUUK poslala sporočilo, v katerem pozivajo k previdnosti. V sporočilu je napovedano močno sneženje, zameti, močan veter, dodali pa so tudi povezavo za spremljanje razmer. Medtem v Gorskem kotarju, Liki in delih severozahodne Hrvaške sneži, ob obali pa piha močan veter. Številni tovornjaki so obtičali na avtocesti, ki pelje proti morju. Zimska služba je bila vzpostavljena, HAK pa je izdal posebna opozorila za voznike.

Na podlagi sklepa generalnega direktorja hrvaške meteorološke službe in v skladu s Pravilnikom o postopku zgodnjega obveščanja prebivalstva je bilo prebivalcem Karlovške, Primorsko-goranske in Liško-senjske županije poslano opozorilo zaradi močnega sneženja, močnega vetra in sunkov vetra.

📢 Danas, 26. 3. 2026. u 6:00, građanima 3 županije poslane su poruke putem Sustava za rano upozorenje i upravljanje krizama – SRUUK.



⚠️Upozorenje na obilan snijeg izdano je za:



🔷Ličko-senjsku županiju

🔷Karlovačku županiju

🔷Primorsko-goransku županiju



"V času od 6.00 do 24.00 se v gorah pričakuje močno sneženje, močan veter, sunki vetra, snežni metež in snežni vihar. Bodite previdni," je pisalo v sporočilu državljanom Hrvaške. Prosijo jih za dodatno previdnost in prilagoditev svojih aktivnosti vremenskim razmeram. Državljane preostalih delov Hrvaške pozivajo, naj se v ogrožene županije danes ne odpravljajo.

Ceste zaprte za tovornjake

Trenutno sta za tovornjake zaradi zimskih razmer zaprti avtocesta A6 Reka - Zagreb in državna cesta DC3.

Čiščenje in posipanje cest poteka na več odsekih, na nekaterih cestah pa je vožnja zaradi vozil zimske službe upočasnjena. HAK voznikom svetuje, naj spremljajo aktualne prometne informacije prek spletnih strani ali mobilnih aplikacij ter naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram, ohranjajo varnostno razdaljo in se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme.

Ceste so v večjem delu Hrvaške mokre in spolzke, zaradi lokalno močnejših padavin pa se na nekaterih odsekih zadržuje večja količina vode, opozarja HAK.

Napoved za danes

Hrvaški meteorološki zavod je zgodaj zjutraj posodobil svojo vremensko napoved za danes. "Nestabilno, vetrovno in opazno hladneje bo, predvsem na kopnem. Na Jadranu je pričakovati lokalno močne padavine. V notranjosti se bo dež ponekod, predvsem v gorah, spremenil v sodro in sneg."

V severnih delih Hrvaške bo nastala debelejša snežna odeja, ponekod bo snežni metež in sunki. Pihal bo zmeren in močan severni in severovzhodni veter, na Jadranu se bosta močan in nevihten južni in jugozahodni veter spremenila v burjo in severni veter, ob vznožju Velebita pa bodo nastali orkanskimi sunki.

Temperatura zraka v osrednji in severni Hrvaški bo med 1 in 6, na severnem Jadranu med 5 in 10 stopinj Clezija. Drugod bo najvišja dnevna temperatura od 10 do 15 stopinj Celzija.