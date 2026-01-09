Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
9. 1. 2026,
13.06

Vožnja

Petek, 9. 1. 2026, 13.06

Totalno pijan na gorenjski cesti, vozil s 4,6 promila alkohola

Alkohol in volan nikakor ne gresta skupaj, so znova opozorili policisti.

 Alkohol in volan nikakor ne gresta skupaj, so znova opozorili policisti.

Foto: PU Kranj

Okoli desete ure je na Gorenjskem nekdo opazil voznika, ki je vozil nezanesljivo, nato pa obstal na križišču na območju Zgornjih Bitenj. Obvestil je kranjske policiste, ki so ukrepali na terenu.

Proti kraju dogodka so odšli gorenjski prometniki, ki so voznika med nadaljnjo vožnjo proti Škofji Loki tudi ustavili. Postopek z 31-letnim voznikom so prevzeli policisti Policijske postaje Kranj. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, ki je po pravilno opravljenem preizkusu pokazal rezultat 2,2 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni, da je imel voznik v organizmu več kot 4,6 promila alkohola. 

Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi nepravilne strani vožnje so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod močnim vplivom alkohola pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Gorenjski policisti so se ob tem zahvalili tudi pozornemu udeležencu v cestnem prometu, ki je poklical na interventno številko 113 in s tem dejanjem morda komu rešil življenje.
