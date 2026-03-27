Na severu države je danes zaradi močnega vetra v veljavi rdeči vremenski alarm. Veter, podrto drevje in zimske razmere povzročajo številne nevšečnosti. Zaprtih je več cest, pa tudi nekatere šole in vrtci na Gorenjskem in Severnem Primorskem.

Rdeči alarm zaradi vetra velja za 47 občin v severnem delu države, od koder so že v četrtek poročali o številnih težavah. Zgodili so se izpadi elektrike, veter je odkril več streh stanovanjskih in drugih objektov ter podrl več dreves, zaradi katerih je bilo neprevoznih nekaj cest.

Zaradi varnosti otrok bodo danes ostala zaprta vrata šol in vrtcev na območju Gorenjske, in sicer občin Jesenice, Radovljica, Tržič in Preddvor, pa tudi v občinah Bovec in Kobarid.

Na izpostavljenih območjih ostanite v zaprtih prostorih

Pri Agenciji RS za okolje so najmočnejše sunke vetra napovedali v drugi polovici noči in še danes dopoldne, popoldne bo veter postopoma slabel, vendar pričakujejo še preseganja opozorilnih vrednosti. Dopoldne bodo prehodno sunki burje na Primorskem prav tako dosegli hitrost okoli sto kilometrov na uro.

V civilni zaščiti prebivalcem svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Opozarjajo tudi, da so sedaj vse sile uperjene v preprečevanje nevarnosti za premoženje in življenje, sanacija pa pride na vrsto, ko se bodo razmere umirile.

Zaradi vetra tudi težave v prometu

Na gorenjski avtocesti močni sunki vetra ovirajo promet med priključkoma Jesenice vzhod in Podtabor, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Podrto drevje je na cesti Preddvor-Spodnje Jezersko, zaprta je cesta Mrzli Studenec-Rudno polje ter cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Slemenu. V Zagorju ob Savi je zaradi podrtega drevja zaprta Levstikova ulica.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na cestah Novo mesto-Metlika, Štrekljevec-Jugorje in Soteska-Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami.

Na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.