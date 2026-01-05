Strokovnjak je pod drobnogled vzel samooskrbo. Ugotovitve vas bodo presenetile.

Marjan z Iga je po upokojitvi ravnal drugače, kot bi mnogi pričakovali. Namesto da bi se držal ustaljenih navad, tudi energetskih, je iz radovednosti in tehničnega zanimanja svoj dom nadgradil z enim najnaprednejših energetskih sistemov v Sloveniji. Kot izkušen elektro strokovnjak je pred odločitvijo preučil več ponudnikov in se na koncu zavestno odločil za NGEN – predvsem zaradi njihove tehnologije, razvoja, celovitega pristopa in usmerjenosti v prihodnost.

Neodvisnost od cen energentov

Ko je Marjan začel razmišljati o dolgoročnih energetskih rešitvah za svoj dom, je imel jasno predstavo: želel je sistem, ki bi ga osvobodil odvisnosti od trga energentov ter mu omogočil čim večjo izrabo doma proizvedene energije. Ker dobro razume delovanje električnih omrežij, je vedel, da za najbolj samooskrbni sistem poleg sončne elektrarne potrebuje tudi hranilnik električne energije.

Tako je iskal ponudnika celovite rešitve – usklajeno delovanje elektrarne, hranilnika in pametnega nadzora. Prav to ga je pritegnilo pri podjetju NGEN. Pametno omrežje SG Connect, ki deluje avtomatizirano, ob tem pa uporabniku omogoča popoln pregled nad energijo, je bilo točno to, kar je iskal. Kot pravi, je želel rešitev, ki ne bo zahtevala stalnega ukvarjanja, temveč bo energijo samodejno upravljala tako, kot je najbolj optimalno za njegov dom.

Pomen kakovosti izvedbe

Za razliko od mnogih uporabnikov, ki se pred odločitvijo o sončni elektrarni ukvarjajo z vprašanji o varnosti in zanesljivosti, Marjan večjih skrbi ni imel. Kot nekdo, ki dobro pozna elektrotehniko, je namreč večino dilem razrešil že prej: želel je razumeti, kako sistem deluje, kako je zgrajen in kakšne tehnične rešitve uporablja ponudnik. Ko je dobil odgovore na ta vprašanja, je vedel, da je izbrana tehnologija zanesljiva.

Edina stvar, ki ga je pred montažo še zanimala, je potek izvedbe. Seveda je želel, da je vse narejeno strokovno, natančno in v skladu z njegovimi pričakovanji. Ko je videl, kako poteka montaža in kako usklajeno deluje ekipa NGEN s svojimi partnerji, ki skrbijo za montažo, je hitro dobil zaupanje, da je odločitev prava. Vedel je, da je sistem v rokah strokovnjakov, in prav to je bilo zanj zagotovilo brezskrbnosti.

Kakšno sončno elektrarno je izbral?

Marjan je svojo samooskrbo zasnoval kot celovit sistem sončne elektrarne in hranilnika NGEN Star S5, ki mu omogoča shranjevanje viškov energije in boljšo razporeditev porabe čez dan, kar je bila zanj pomembna prednost že od začetka.

Elektrarno uporablja že eno leto. Sistem deluje stabilno in brez posegov, Marjan pa prek aplikacije SG Connect preprosto spremlja proizvodnjo, porabo in stanje baterije. Posebnih naprednih funkcij hranilnika za zdaj še ne uporablja, saj želi najprej zbrati celoletne podatke, da bo natančno videl, kakšen je dejanski učinek elektrarne v vseh letnih časih.

Kakšna je bila njegova poraba pred namestitvijo sončne elektrarne?

Pred vgradnjo sončne elektrarne je bil Marjanov dom zasnovan drugače kot v dneh, ko smo ga obiskali mi. Zaupal nam je, da je prej za kuhanje uporabljal plin, toplo vodo je zagotavljal bojler, elektriko pa je uporabljal le za manjše gospodinjske porabnike. To pomeni, da ni imel izrazito visoke porabe elektrike, je pa bil zato odvisen od več energentov in njihove nihajoče cene.

Ob prehodu na sončno elektrarno se je odločil tudi za ogrevanje na panele IR, kar je sicer povečalo porabo elektrike v gospodinjstvu, a je ob tem prav sončna elektrarna zagotovila, da sicer večja poraba ni pomenila tudi večjega stroška.

Kaj mu samooskrben sistem omogoča danes?

Čeprav bo celovito sliko dobil šele ob prvem letnem poračunu, Marjan že zdaj opaža, da se je način upravljanja energije v domu občutno spremenil. Elektrarna in hranilnik delujeta tiho in samodejno, aplikacija mu omogoča popoln pregled, poraba iz omrežja pa se je opazno zmanjšala. Kot pravi, je najpomembnejše to, da ima energijo končno pod nadzorom in da mu sistem omogoča postopno preobrazbo doma v bolj sodobno, učinkovito in predvidljivo energetsko okolje.

Uporabniki pri podjetju NGEN posebej cenijo možnost večjega prihranka, ki jim ga prinaša NGEN-ov samooskrbni paket NOVA DOBA SAMOOSKRBE . Namenjen je vsem lastnikom hibridnih sončnih sistemov, ki so soglasje za priključitev prejeli po novi samooskrbni shemi za gospodinjski ali mali poslovni odjem ter jim omogoča letni poračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1 za vnaprej določeno količino električne energije.

Prihodnost energetske samooskrbe

Kot nam je v pogovoru povedal Marjan, na energetsko samooskrbo ne gleda le skozi prizmo trenutnih prihrankov, pač pa tudi kot na pomemben del energetske prihodnosti. Elektrika je namreč vsekakor energent prihodnosti, zato bo domača proizvodnja imela vse večji pomen.

Tehnologija danes napreduje izjemno hitro, z njo pa bo kombinacija sončne elektrarne, hranilnika ter pametnega upravljanja postala standard za vsa gospodinjstva. NGEN gre tukaj, za razliko od drugih ponudnikov, po njegovih besedah še korak dlje.

Kot pravi, si prihodnosti energentov skoraj ni več mogoče predstavljati brez avtomatizacije in umetne inteligence. Sistem mora razumeti navade uporabnika, spremljati porabo in vremenske razmere ter sam odločati, kdaj hraniti energijo in kdaj jo porabljati. In prav to ga je prepričalo pri podjetju NGEN. Pri njih namreč razvoj nikoli ne stoji in tako tudi investicija v samooskrbno s podjetjem NGEN ni statična, temveč živa in usmerjena v prihodnost.

SG Connect: pametno omrežje, ki energijo upravlja namesto uporabnika

Aplikacija SG Connect omogoča popoln pregled nad delovanjem elektrarne, hranilnika in porabo v hiši, hkrati pa deluje dovolj intuitivno, da je uporaba preprosta tudi za nekoga, ki si želi predvsem zanesljivost, ne pa dodatnega dela. Kot nam je zaupal Marjan, mu aplikacija prikaže vse ključne podatke na enem mestu, kar mu omogoča, da sistem resnično razume in ga spremlja le, kadar to želi.

Podobno razmišljanje poudarja tudi Mirjam Bernard, direktorica marketinga in vodja performance oddelka na sedežu podjetja NGEN. Za Siol.net je povedala, da je bistvo SG Connect v tem, da sistem deluje samodejno: "To ni znanstvena fantastika. Aplikacija se uči navad uporabnikov, spremlja vremenske razmere, porabo in proizvodnjo ter poskrbi, da energija kroži tam, kjer jo dom najbolj potrebuje." Po njenih besedah je prihodnost prav v tem, da tehnologija razbremeni uporabnika, hkrati pa vsak kilovat proizvodnje izkoristi na najboljši način.

Marjan temu pritrjuje. Kot tehnično izkušen uporabnik vidi prednost prav v povezanosti sistema kot celote. V preteklosti so morali uporabniki sami razmišljati, kdaj prižgati določene naprave, kako razporediti porabo ali kdaj hraniti energijo. Danes za to skrbi SG Connect.

