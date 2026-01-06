Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
6. 1. 2026,
13.33

Osveženo pred

6 minut

Torek, 6. 1. 2026, 13.33

Smučarski skoki, svetovni pokal (ž), Beljak (torek)

V živo: Nika Prevc še čaka, 16-letna Taja Terbovšek znova navdušila

R. P.

Nika Prevc bo danes skakala v Beljaku v rumenem dresu. | Foto Luka Kotnik

Nika Prevc bo danes skakala v Beljaku v rumenem dresu.

Foto: Luka Kotnik

Danes se v Avstriji obeta dvojni spektakel za ljubitelje smučarskih skokov, kjer ima vodilno vlogo dinastija Prevc. Domen je na odlični poti, da v Bischofshofnu prejme zlatega orla za skupno zmago na 74. novoletni turneji, njegova sestra Nika pa bo na tekmi svetovnega pokala v Beljaku skušala ponoviti ponedeljkov podvig, ko je bila najboljša med vsemi in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Rumeno majico želi zadržati do konca sezone. Ob 13. uri so se začele kvalifikacije, za nastop na tekmi se poteguje šest slovenskih orlic. Še drugič zapored se je v Beljaku izkazala 16-letna Taja Terbovšek.

Nika Prevc
Sportal Fis potrdil čudovito novico, Niko Prevc čaka zgodovinski izziv

Potem ko je Nika Prevc 3. januarja 2024 z zmago v Beljaku prvič v karieri oblekla rumeno majico vodilne, je dobri dve leti pozneje znova na koroškem prizorišču prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tokrat je rumeno majico vodilne skakalke zime prevzela iz rok Japonke Nozomi Marujama.

V kvalifikacijah nastopa 72 tekmovalk. Na tekmo se skuša prebiti šest Slovenk. Katra Komar (številka 38) in Taja Terbovšek (32) sta se izkazali in si že zagotovili nastop na tekmi. Katrina Komar in Maja Kovačič sta na čakalni vrsti. Nastopili bosta še Nika Vodan (62) in Nika Prevc (72). Terbovšek je v ponedeljek prvič nastopila med svetovno elito, nastop pa oplemenitila s 23. mestom in premiernimi točkami. Izkazala se je tudi danes, tako da se bo znova potegovala za točke svetovnega pokala.

Konec tedna pa se skakalke selijo na Ljubno ob Savinji, kjer bosta v soboto in nedeljo dve individualni preizkušnji.

Beljak, kvalifikacije:

