Šeško dvakrat zadel, a Man Unitedu le točka, Bijolov Leeds po preobratu v sodniškem dodatku izgubil

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je prekinil strelsko sušo in na gostovanju Manchester Uniteda pri Burnleyju kar dvakrat zadel, a so gostitelji izvlekli remi z 2:2 in točko. Jaka Bijol pa je z Leedsom gostoval pri Newcastlu, kjer so trikrat vodili, a so domači v dolgem sodnikovem dodatku uspešno najprej izvedli 11-metrovko, v 102. minuti pa zadeli za zmago. Drugi Manchester City je le remiziral z Birightonom.

Derbi na Emiratesu

Četrtek prinaša zadnjo tekmo 21. kroga in hkrati njegov vrhunec. Na Emiratesu bo vodilni Arsenal gostil Liverpool, ki je po pravi drami v prejšnjem krogu ostal brez zmage nad Fulhamom.

West Ham leto odprl s porazom

West Ham je v torek upal na novoletni preporod, ki pa se za zdaj ni uresničil. Za Londončani je zelo skromna prva polovica sezone, z novo hladno prho pa se je začelo tudi leto 2026. Kladiva so gostovala pri Wolverhamptonu, utrpela visok poraz (0:3) in najskromnejši ekipi lige kot prva prepustila celoten izplen točk.

Foto: Reuters

V vzhodnem Londonu so se prižgali vsi alarmi, mrzlično se iščejo okrepitve; po brazilskem napadalcu Pablu je West Ham predstavil še drugo zimsko okrepitev v napadalnem delu zasedbe. Dres angleškega prvoligaša bo oblekel Taty Castellanos, Argentinec, ki je zadnji dve leti in pol igral za Lazio. V serie A je zbral 75 nastopov in vknjižil 16 zadetkov.

Slaven Bilić je na klopi West Hama sedel med letoma 2015 in 2017. Foto: Reuters Velik del podpornikov londonskega kluba je sicer prepričan, da je čas tudi za spremembo na trenerskem položaju. Nuno Espirito Santo je na udaru vse ostrejših kritik, glavni kandidat za reševanje zahtevnega položaja v nadaljevanju sezone pa je hrvaški strateg Slaven Bilić, ki si je pri West Hamu kruh že služil tako v igralski kot trenerski karieri.

Po informacijah, ki prihajajo z Otoka, je 57-letnik pripravljen sprejeti izziv, marsikaj pa bi utegnilo biti odvisno prav od obračuna z Nottinghamom. Tudi tega so izgubili, z 1:2. Na zadnjih desetih tekmah so tako šestkrat izgubili in štirikrat igrali neodločeno. Nottingham, ki je mesto pred njimi, na 17. mestu, ima zdaj že sedem točk več.

Angleško prvenstvo, 21. krog:

Torek, 6. januar:

Sreda, 7. januar:

Četrtek, 8. januar:

Lestvica