Sa. B.

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
10.05

služba televizijska voditeljica RTV Slovenija Ljubica Mlinar

Ljubica Mlinar Pešec ima novo službo

Ljubica Mlinar Pešec | Ljubica Mlinar Pešec je pri ustvarjanju oddaje Dobro jutro sodelovala deset let. | Foto Instagram/Oddaja Dobro jutro

Ljubica Mlinar Pešec je pri ustvarjanju oddaje Dobro jutro sodelovala deset let.

Foto: Instagram/Oddaja Dobro jutro

Nekdanja televizijska voditeljica Ljubica Mlinar Pešec je po slovesu od oddaje Dobro jutro na TV Slovenija svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočila, da ima novo službo. Kot je razkrila, bo karierno pot nadaljevala na Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (AmCham Slovenia).

"Novi začetki. Pripravljena graditi, se povezovati in prispevati k nečemu pomembnemu," je pod posnetek, s katerim je pokazala, kako je videti pot v njeno novo službo, zapisala nekdanja televizijska voditeljica.

Da zapušča oddajo Dobro jutro in s tem tudi TV Slovenija, je Ljubica Mlinar Pešec razkrila konec januarja ob koncu jutranjega programa. Takrat je dejala, da je bila to njena zadnja oddaja, in se zahvalila gledalcem, ob tem pa ni mogla skriti čustev ter se s tresočim glasom zahvalila še "celotni ekipi pred in za kamero". "Naj vam še naprej lepšajo jutra dobri ljudje," je sklenila svojo zadnjo oddajo.

Razšli so se v korektnih odnosih

Z RTV Slovenija so nato za Siol.net sporočili, da se je voditeljica odločila za novo karierno priložnost in ne bo več zaposlena na nacionalki. "Bila je pomemben del ekipe jutranjega programa, a njeno odločitev spoštujemo. Razšli smo se v korektnih odnosih in ji želimo veliko uspeha na njeni nadaljnji profesionalni poti," so poudarili.

Po čustvenem slovesu od vodenja oddaje in dolgoletnem delu na nacionalni televiziji se je Mlinar Pešec s poslovilnim zapisom javila še na družbenih omrežjih. Kot je zapisala, je bila del nacionalne televizije več kot 18 let, od tega je kar deset let sodelovala pri ustvarjanju oddaje Dobro jutro. "Skupaj smo pisali čudovite zgodbe, ki mi bodo za vedno ostale v lepem spominu. Hvaležna sem za vsak nasmeh, vsako sporočilo, vsak odziv in vsa jutra, ki ste jih delili z menoj," je med drugim zapisala.

