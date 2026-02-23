Zakaj Novigrad ostaja ena najbolj iskanih destinacij Slovencev za drugi dom in naložbo?

Slovenski kupci že vrsto let prepoznavajo Istro kot eno najbolj zaželenih regij za počitnice, drugi dom ali varno nepremičninsko naložbo. Med obalnimi mesti se v zadnjem obdobju še posebej uveljavlja Novigrad – urejeno, mirno in arhitekturno privlačno mesto, ki ponuja redko ravnotežje med kakovostjo bivanja ob morju in vsakodnevnim udobjem, brez pretirane turistične gneče. Novigrad nagovarja kupce, ki iščejo več kot zgolj počitniško destinacijo. Gre za okolje, kjer se prepletajo mediteranski način življenja, občutek zasebnosti ter dolgoročna stabilnost vrednosti nepremičnin. Prav zaradi teh lastnosti mesto ostaja ena najbolj iskanih lokacij Slovencev za drugi dom ali premišljeno investicijo.

Na nepremičninskem trgu je zdaj na voljo nov, sodoben stanovanjski projekt Top Hill Residence

Top Hill Residence združuje premišljeno arhitekturo, privlačno lokacijo in jasno usmerjenost v dolgoročno vrednost. Projekt je zasnovan z mislijo na kupce, ki cenijo kakovost, intimo in občutek ekskluzivnosti – z omejenim številom stanovanj, večjimi terasami, odprtimi pogledi na morje ter visokim standardom gradnje.

Posebna pozornost je namenjena udobju bivanja in občutku zasebnosti. Stanovanja so zasnovana tako, da ponujajo mir, zračnost in funkcionalnost, hkrati pa omogočajo uživanje v pogledu na morje in mediteranskem okolju. Projekt ni namenjen množičnemu turizmu, temveč lastnikom, ki iščejo dolgoročno kakovost bivanja ali varno naložbo z dodano vrednostjo.

Top Hill Residence predstavlja priložnost tako za tiste, ki razmišljajo o drugem domu ob morju, kot tudi za kupce, ki iščejo stabilno, premišljeno in dolgoročno nepremičninsko naložbo v eni najbolj cenjenih destinacij severne Istre. V času, ko kakovostne lokacije postajajo vse redkejše, Novigrad in projekti, kot je Top Hill Residence, ohranjajo svojo privlačnost in vrednost skozi čas.

Stabilna zasedenost in dolgoročno povpraševanje Istra velja za eno najstabilnejših turističnih regij na Jadranu. Novigrad ima dodatno prednost, saj ni prenasičena destinacija, obenem pa ohranja stalno zanimanje ključnih tujih trgov. Vse več kupcev išče manjša, mirnejša obalna mesta z urejeno infrastrukturo, a brez pretirane urbanizacije. Takšna struktura povpraševanja dodatno podpira varnost naložb v kakovostne novogradnje.

Novigrad nudi ravnotežje med morjem, zasebnostjo in kakovostjo bivanja

Novigrad velja za eno najbolj urejenih in prijetnih obalnih mest v Istri. Mesto se zavestno razvija v smeri kakovostnega turizma in bivanja, kar se odraža v urejeni infrastrukturi, skrbno načrtovanih urbanih posegih ter ohranjanju mirnega mediteranskega značaja.

Posebno vrednost Novigradu daje njegova lega. Mesto je odlično prometno povezano s Slovenijo, hkrati pa dovolj umaknjeno od množičnega turizma večjih obalnih središč. To omogoča sproščen ritem življenja, primeren tako za počitniško bivanje kot za daljše ali celo celoletno bivanje.

Novigrad je znan tudi po urejeni marini, sprehajalnih poteh ob morju, bližini plaž ter vrhunski gastronomski ponudbi. Ob tem ponuja vse, kar je pomembno za udobno bivanje, od trgovin in storitev do visoke ravni varnosti in stabilnega nepremičninskega okolja.

Prav zaradi teh lastnosti Novigrad vse pogosteje izbirajo kupci, ki iščejo dolgoročno vrednost: lokacijo, ki ohranja svojo privlačnost skozi vse leto in hkrati ponuja visoko kakovost bivanja v neposredni bližini morja.

Top Hill Residence I & II je sodoben projekt na eni izmed najbolj zaželenih lokacij v Novigradu

Top Hill Residence I & II je nov premium stanovanjski projekt, umeščen na atraktivno lokacijo v Novigradu, le nekaj minut hoje od morja in mestnega središča. Projekt je zasnovan z jasnim ciljem: ponuditi kakovostna stanovanja, ki združujejo udobje sodobnega bivanja, premišljeno arhitekturo in dolgoročno vrednost nepremičnine.

Kompleks sestavljata dve sodobno zasnovani stavbi, ki s svojo arhitekturo sledita prostoru in omogočata visoko raven zasebnosti. Posebna pozornost je namenjena funkcionalnim tlorisom, odprtim bivalnim prostorom ter optimalni orientaciji stanovanj, ki omogoča veliko naravne svetlobe in prijetno bivalno izkušnjo skozi vse leto.

Lokacija projekta omogoča hiter dostop do plaž, sprehajalnih poti in vse potrebne infrastrukture, hkrati pa nudi mir, ki ga kupci v obalnih mestih vse bolj cenijo. Prav ta kombinacija bližine morja, urejenega mestnega okolja in zasebnosti uvršča Top Hill Residence med zanimivejše nove projekte v Novigradu.

Bivalna izkušnja, ki sledi sodobnemu načinu življenja

Stanovanja v projektu Top Hill Residence I & II so zasnovana z jasnim poudarkom na udobju, funkcionalnosti in kakovosti bivanja. Tlorisi so premišljeni tako, da omogočajo odprte, svetle bivalne prostore, ki se naravno povezujejo z zunanjimi površinami.

Velike steklene površine zagotavljajo obilico naravne svetlobe skozi ves dan, hkrati pa ustvarjajo občutek prostornosti in povezanosti z okolico. Terase in vrtovi pri pritličnih stanovanjih niso le dodatek, temveč pomemben del bivalnega prostora, na primer prostor za jutranjo kavo, sprostitev ali druženje ob pogledu na morje oziroma zeleno okolico.

Posebna pozornost je namenjena tudi zasebnosti stanovalcev. Razporeditev stanovanj in arhitekturna zasnova projekta omogočata umik od mestnega vrveža, hkrati pa ohranjata občutek odprtosti in lahkotnega mediteranskega bivanja.

Kakovost gradnje in oprema, ki štejeta dolgoročno

Pri projektu Top Hill Residence I & II je kakovost gradnje ena ključnih izhodišč. Projekt je zasnovan v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, ki ne odgovarjajo le današnjim potrebam, temveč upoštevajo tudi dolgoročno uporabo in stroške bivanja.

Stanovanja dosegajo visoko energijsko učinkovitost razreda A+/A+, kar se odraža v nižji porabi energije in večjem bivalnem udobju skozi vse leto. Ogrevanje je urejeno s talnim ogrevanjem, prostori pa so opremljeni tudi s sistemom hlajenja, kar omogoča prijetno temperaturo v vseh letnih časih.

Pri izbiri materialov je poudarek na kakovosti in trajnosti. Talne obloge, sanitarna oprema in drugi vgrajeni elementi so izbrani z mislijo na dolgotrajno uporabo in preprosto vzdrževanje. Projekt vključuje tudi pripravo za polnilnice električnih vozil, kar odraža usmerjenost v sodobne in trajnostne oblike mobilnosti.

Za dodatno varnost in udobje stanovalcev so predvideni sodobni varnostni sistemi, med drugim videodomofon, ki prispeva k občutku zasebnosti in nadzora. Takšna tehnična zasnova ne pomeni le višjega bivalnega standarda, temveč tudi dolgoročno vrednost nepremičnine.

Stanovanja primerna za bivanje ali oddajanje

Raznolik nabor stanovanj v projektu Top Hill Residence I & II je zasnovan tako, da stanovanja odgovarjajo različnim življenjskim slogom in namenom uporabe. Na voljo so tako manjše kot večje stanovanjske enote, primerne za pare, družine ali posameznike, ki iščejo kakovosten drugi dom ob morju.

Pritlična stanovanja odlikujejo zasebni vrtovi, ki omogočajo dodatni stik z zunanjim prostorom in občutek bivanja v hiši, medtem ko stanovanja v višjih nadstropjih ponujajo prostorne terase, primerne za sprostitev in druženje z razgledom na okolico.

Stanovanja se razlikujejo tudi po velikosti in razporeditvi, kar omogoča veliko fleksibilnost, naj gre za dolgoročno bivanje, počitniško uporabo ali turistično oddajanje. Prav ta prilagodljivost povečuje uporabno in investicijsko vrednost projekta.

Zanimanje za projekt je veliko. To dokazuje tudi dejstvo, da je del stanovanj že prodan, kar dodatno potrjuje privlačnost lokacije in zasnove ter kaže na veliko povpraševanje po kakovostnih novogradnjah v Novigradu.

Realni potencial oddajanja v glavni sezoni Eno najpogostejših vprašanj slovenskih kupcev se nanaša na realen potencial turističnega oddajanja. Novigrad se že vrsto let profilira kot destinacija višjega standarda, s poudarkom na kakovostni namestitvi, urejenih plažah, marini in vrhunski gastronomiji. Foto: K-invest V glavni sezoni (junij–september) kakovostne novogradnje z razgledom na morje dosegajo visoko zasedenost, zlasti stanovanja večjih kvadratur in višjega bivalnega standarda. Gre za segment, ki ne tekmuje v množičnem turizmu, temveč nagovarja goste z višjo kupno močjo. Za lastnike, ki se odločijo za oddajanje, je lahko sezonski potencial privlačen, predvsem pri stanovanjih s prostornimi terasami in odprtimi pogledi. Kakšen profil gostov prihaja v Novigrad? Novigrad ni destinacija zabaviščnega turizma, temveč mesto, ki privablja družine z otroki, pare višjega cenovnega razreda, goste srednje in višje kupne moči, lastnike plovil ter vse pogosteje tudi digitalne nomade. Posebej stabilno je povpraševanje iz Slovenije, Avstrije in Nemčije, ki so že tradicionalno povezane z Istro. Gre za goste, ki cenijo varnost, urejenost, gastronomijo in infrastrukturo – ne zgolj najnižje cene.

Stabilna nepremičninska naložba v preverjeni regiji

Istra že vrsto let velja za eno najbolj stabilnih in predvidljivih nepremičninskih regij v širši regiji. Omejena ponudba kakovostnih novogradenj v neposredni bližini morja, skupaj s stalnim povpraševanjem, ustvarja trdne temelje za dolgoročno ohranjanje vrednosti nepremičnin.

Novigrad pri tem izstopa kot lokacija, ki združuje zmerno turistično obremenjenost in visoko kakovost bivanja. Prav zaradi tega so novogradnje, kakršen je projekt Top Hill Residence I & II, redke in iskane, saj nagovarjajo kupce, ki iščejo več kot kratkoročno priložnost.

Stanovanja tako predstavljajo priložnost za premišljeno dolgoročno naložbo. Mediteranska destinacija, urejeno okolje in stabilno tržišče omogočajo kombinacijo osebne uporabe in ohranjanja oziroma povečevanja vrednosti vloženega kapitala.

Slovenci Istro že dolgo prepoznavamo kot varno in dostopno dopustniško izbiro. Bližina Slovenije, pravna urejenost trga in prepoznavnost regije še dodatno potrjujejo dolgoročni potencial takšne naložbe.

Dolgoročna perspektiva vrednosti (5–10 let) Ena ključnih tem za investitorje je dolgoročna rast vrednosti. Istra že vrsto let sodi med najbolj stabilne nepremičninske trge v regiji. Omejena količina zemljišč ob morju, strožji urbanistični pogoji in nadzorovana gradnja pomenijo, da kakovostnih projektov ni mogoče neomejeno ponavljati. Prav omejena ponudba ob stalnem povpraševanju ustvarja pogoje za vzdržen srednje in dolgoročni razvoj vrednosti, zlasti pri stanovanjih z razgledom na morje in kakovostno gradnjo.

Več kot nakup, to je odločitev za mediteranski način življenja

Nakup stanovanja v Novigradu ni le nepremičninska odločitev, temveč odločitev za drugačen ritem vsakdana. Jutra na terasi ob naravni svetlobi, sproščeni večeri ob morju in življenje, ki ni podrejeno naglici, ustvarjajo okolje, v katerem se je lažje umakniti od vsakodnevnega tempa.

Mediteranski način življenja v Novigradu pomeni ravnotežje med aktivnostjo in sprostitvijo. Sprehod ob obali, kosilo v lokalni restavraciji ali preprost večer v krogu najbližjih postanejo del vsakdana, ne le občasnega dopusta.

Prav ta občutek umirjenosti, povezanosti z naravo in kakovostnega bivanja daje projektu Top Hill Residence I & II dodatno vrednost, ki presega klasičen nakup nepremičnine.

Varnost kapitala kot druga perspektiva nakupa

Vedno več kupcev nepremičnine ob morju ne kupuje zgolj za oddajanje ali lastno uporabo, temveč kot obliko diverzifikacije kapitala.

V času nestanovitnih finančnih trgov in inflacijskih pritiskov del investitorjev sredstva usmerja v oprijemljivo premoženje, pri čemer so še posebej privlačne nepremičnine v stabilni regiji znotraj EU, z dolgoročnim turističnim potencialom.

Nepremičnina v urejenem obalnem mestu, kot je Novigrad, tako predstavlja kombinacijo fizične lastnine, mediteranske lokacije, likvidnega trga in stabilnega povpraševanja.