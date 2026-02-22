Slovenec po junaški predstavi na Hrvaškem okrvavljen zapustil igrišče

Slovenski nogometaš Aleks Stojaković je bil spet med najbolj zaslužnimi za novo zmago zagrebške Lokomotive. Tekmo je zaradi neprijetnega trka sicer zaključil predčasno. Nejc Gradišar je prišel do svojega prvenca v dresu Ujpesta, Žan Vipotnik je v Angliji ugnal Tomija Horvata, Blaž Kramer pa je v Turčiji potopil ekipo, ki se je pred dnevi znesla nad Juventusom. Slaviša Stojanović ima medtem v Sarajevu vse več težav.

Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je na klopi Željezničarja vknjižil še tretji zaporedni poraz in vse kaže, da bo neuspeh proti Veležu iz Mostarja prinesel novo spremembo na klopi sarajevskega kluba. Stojanović je vodenje Željezničarja prevzel konec lanskega leta, očitno pa bo svojo pisarno pospravil še pred koncem februarja.

Po informacijah, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, je klubska uprava že sprejela odločitev, da se Slovencu zahvali za sodelovanje. Nasledil naj bi ga legendarni Amar Osim, sin Ivice Osima, ki je v Sarajevu v preteklosti osvojil že pet državnih naslovov.

Stojaković zrežiral preobrat

Precej bolje v drugi balkanski prestolnici gre Aleksu Stojakoviću. Ta pri zagrebški Lokomotivi ostaja eno največjih pozitivnih presenečenj te sezone hrvaškega prvenstva. V soboto je na stadionu Maksimir Lokomotiva gostila Osijek, se po prvem polčasu znašla v zaostanku, nato pa je preobrat zrežiral prav 22-letni Slovenec.

Najprej je domačim priigral enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel stari znanec slovenskih zelenic Marko Pajač, kmalu zatem pa je s svojim osmim zadetkom v tej sezoni 1. HNL poskrbel še za vodstvo Lokomotive.

Kasneje je nekdanji nogometaš Brinja Grosuplja sicer okrvavljen predčasno zapustil igrišče, potem ko si je ob neprijetnem trku z nasprotnikom poškodoval nos. Tekma se je končala z zmago Zagrebčanov s 3:1. Stojaković, ki je bil na spletnih portalih najbolje ocenjeni posameznik tekme, na lestvici strelcev v 1. HNL zaseda četrto mesto.

Vipotnik znova odločil tekmo

V drugi angleški ligi smo v soboto spremljali dvoboj slovenskih legionarjev, oba sta tekmo začela od prve minute. Tomi Horvat je s svojo novo ekipo, Bristol City, gostoval pri Swanseaju, kjer blesti Žan Vipotnik. Slednjemu se je na koncu tekme smejalo bolj kot rojaku; Vipotnik je v 26. minuti dosegel edini zadetek na tekmi in tako še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev v championshipu. Trenutno je pri številki 16, najbližji zasledovalec Haji Wright (Coventry) jih ima na svojem računu 13.

Sijajen vikend je še za enim slovenskim reprezentančnim napadalcem. Blaž Kramer je bil osrednja figura velike zmage Konyaspora nad Galatasarayjem. Slednji je sredi tedna v ligi prvakov šokiral Juventus in si pred povratnim srečanjem play-offa priigral veliko prednost (5:2), tokrat pa ni našel poti do nasprotnikove mreže.

Kramer je v igro tokrat vstopil s klopi za rezerviste v 66. minuti, slabih deset minut kasneje je priigral kot, po katerem je za vodstvo Konye zadel Adil Demirbag. V 81. minuti je Slovenec postavil še končni izid tekme.

Močan slovenski pridih je imela znova tudi zmaga Ujpesta v madžarskem prvenstvu. V prejšnjem krogu je zmago nad Debrecenom z dvema zadetkoma lastnoročno zrežiral Aljoša Matko, v soboto pa je za tri točke proti Diosgyjoru s prvencem v novem dresu poskrbel Nejc Gradišar (2:1).