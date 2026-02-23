Elektrika danes ni več nekaj, kar preprosto plačamo enkrat na mesec in nanjo pozabimo. Cene na trgu se lahko spreminjajo vsako uro. Sončna elektrarna en dan proizvaja presežke, naslednji dan komaj pokrije osnovno porabo. Omrežnina kaznuje konice, za katere pogosto niti ne vemo, da jih naredimo. V takšnem okolju je upravljanje energije postalo precej bolj zapleteno, kot smo bili morda navajeni še pred nekaj leti. Četudi se trudite biti aktiven odjemalec električne energije, boste težko vsak trenutek nadzorovali njeno porabo. Zato je na mestu vprašanje: kdo v resnici nadzoruje vaš račun za elektriko? Če ga ne nadzorujete vi, ga lahko namesto vas pametni sistem. Preverite prednosti pametnega sistema in predvsem ali kako lahko poskrbite, da bo na voljo tudi vam.

Ko energija začne razmišljati

Slovensko podjetje NGEN je v okviru svojega pametnega omrežja SG Connect razvilo novo AI-nadgradnjo z imenom SG Brain. Gre za funkcionalnost, ki deluje v ozadju sistema in samodejno optimizira delovanje hibridne sončne elektrarne s hranilnikom električne energije.

SG Brain vsako uro izdela napoved za naslednjih 24 do 48 ur. Pri tem analizira dinamične cene elektrike za naslednji dan, vremensko napoved in pričakovano proizvodnjo sončne elektrarne, trenutno napolnjenost baterije ter zgodovinske vzorce porabe v objektu. Na podlagi vseh teh podatkov izračuna, kdaj je najbolj smiselno baterijo polniti, kdaj jo prazniti in kdaj energijo oddati v omrežje.

Uporabniku ni treba spremljati cen, preverjati aplikacij ali razmišljati, ali bo jutri oblačno. Sistem to počne sam.

Foto: Jan Lukanović

Zakaj je to več kot preprosta avtomatika, ki deluje po urniku?

Mnogi sistemi v ozadju sončnih elektrarn delujejo po preprostih pravilih, na primer polnjenje ponoči in praznjenje podnevi. Toda realnost trga električne energije je danes precej bolj dinamična in za največje prihranke zahteva večje prilagoditve tako na strani proizvodnje kot porabe. Cena je lahko ponoči visoka, podnevi pa nizka. Sončna proizvodnja je lahko en dan rekordna, naslednji dan minimalna.

SG Brain ne sledi togemu urniku, temveč združuje tehnično in stroškovno optimizacijo. To pomeni, da poleg trenutnih cen upošteva tudi dolgoročno učinkovitost baterije. Sistem izvede le tiste cikle polnjenja in praznjenja, kjer je pričakovani prihranek bolj smiseln od obrabe baterije. Tako ne optimizira le današnjega računa, temveč tudi samo življenjsko dobo sistema.

Foto: Jan Lukanović

Komu je SG Brain namenjen? Pomembno je poudariti, da je funkcionalnost optimizacije dinamičnih cen trenutno najbolj relevantna za industrijske uporabnike, saj večina gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev do 43 kW priključne moči še vedno uporablja fiksne cene električne energije. Razvoj platforme za širšo uporabo v stanovanjskih sistemih je del nadaljnjih nadgradenj. SG Brain je tako na voljo odjemalcem NGEN, ki že uporabljajo pametno omrežje SG Connect in imajo hibridno sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. Ključni pogoj je tudi pogodba za dinamično ceno električne energije. Preprosto povedano: SG Brain je namenjen uporabnikom rešitev podjetja NGEN, ki že imajo naprednejši energetski sistem in želijo iz njega iztisniti še več, brez vsakodnevnega ročnega upravljanja, sprva industrijskim odjemalcem, v nadaljevanju pa bo na voljo tudi gospodinjskim odjemalcem.

SG Brain kot platforma za gospodinjstva je še v fazi razvoja. Foto: Jan Lukanović

Kaj to pomeni v praksi?

V praksi bo tako SG Brain sam presodil, ali je smiselno energijo shraniti za kasnejšo uporabo, jo porabiti takoj ali jo oddati v omrežje. Upošteval bo tudi obremenitve gospodinjstva in se pomagal izogniti konicam moči, ki lahko sicer občutno negativno vplivajo na stroške omrežnine posameznega gospodinjstva.

Uporabniku pa navkljub uporabe SG Brain vedno ostane možnost ročnega nadzora, vendar bo sistem večino časa vseeno deloval samostojno in se prilagajal razmeram na trgu ter dejanski porabi v objektu.

Kako bo videti tipičen dan uporabnika z nadgradnjo SG Brain? Foto: Jan Lukanović Da bi prednosti SG Brain, ki je torej nadgradnja pametnega omrežja podjetja NGEN, imenovanega SG Connect, predstavili čim bolj razumljivo, si poskusimo predstavljati neko povprečno slovensko gospodinjstvo s sončno elektrarno in baterijo. Zvečer sistem zazna, da bodo naslednji dan cene elektrike dopoldne visoke, popoldne pa nižje. Vremenska napoved kaže delno oblačnost, kar pomeni, da proizvodnja sončne elektrarne ne bo maksimalna. Hkrati sistem na podlagi preteklih vzorcev ve, da se poraba v tem domu običajno poveča zjutraj in ponovno proti večeru. SG Brain zato že ponoči izračuna strategijo. Del energije shrani za jutranjo konico, ko so cene visoke in je poraba večja. Ko se popoldne cena zniža, baterijo po potrebi znova napolni, deloma iz omrežja, deloma iz sončne elektrarne. Če zazna, da se bliža konica moči, prilagodi praznjenje baterije tako, da ublaži obremenitev in zmanjša strošek omrežnine. Foto: Jan Lukanović Uporabnik medtem ne naredi ničesar. Ne preverja cen, ne spremlja vremenske aplikacije, ne razmišlja o optimalnem trenutku porabe elektrike in polnjenja baterije. Sistem vse to opravi sam, na podlagi poznavanja podatkov in napovedi. Naslednji dan se scenarij znova prilagodi glede na spremembo cen, vremensko napoved in predvideno porabo elektrike. Za dodatno razlago, pojasnila ali željo po individualnem izračunu se lahko vedno obrnete na: prodaja@ngen.si.

Testiranje že poteka – trenutno v industrijskem okolju

V podjetju NGEN pojasnjujejo, da je SG Brain trenutno v fazi testiranja na konkretnih industrijskih projektih, kjer delovanje sistema preverjajo v realnih pogojih večjih energetskih sistemov.

SG Brain je v trentni fazi razvoja namenjen nergetskim sistemom z dinamično ceno elektrike, kakršnega danes najpogosteje uporabljajo večji poslovni ali industrijski objekti. Foto: Jan Lukanović

Industrijski objekti z večjimi sončnimi elektrarnami in hranilniki omogočajo uporabo dinamičnih (Day-Ahead) cen elektrike, zato je prav tam optimizacija cenovnih signalov danes najbolj relevantna in učinkovita.

Razvoj poteka fazno, širitev funkcionalnosti na manjše sisteme pa je del nadaljnjega razvoja platforme. Vizija podjetja NGEN je jasna: energetski sistem, ki deluje usklajeno in samodejno, tako v domovih lastnikov hibridnih sončnih elektrarn s hranilniki kot tudi pri industrijskih odjemalcih.

Foto: Jan Lukanović

Kdo torej resnično nadzoruje vaš račun za elektriko?

Energija danes ni več le vprašanje proizvodnje in porabe. Postaja vprašanje podatkov, napovedi in pravočasnih odločitev, tako pri načrtovanju proizvodnje kot pri upravljanju porabe električne energije.

Vprašanje ni več le, ali imate sončno elektrarno in baterijo. Ključno vprašanje je, ali ju upravljate dovolj pametno, torej ob pravem času, glede na pravo ceno in ob upoštevanju dejanskih razmer.

Foto: Ana Kovač

Še tako aktiven odjemalec električne energije danes težko sledi vsem dejavnikom, ki lahko vplivajo na njegov račun: cenam, ki se spreminjajo iz ure v uro, vremenskim napovedim, konicam porabe in omejitvam omrežja.

In prav tu želi SG Brain narediti razliko. Ne z dodatnim zapletanjem, temveč z avtomatiziranim, podatkovno podprtim odločanjem, ki namesto uporabnika neprestano analizira razmere in išče najboljšo možno rešitev.

Ker prihodnost energetike ne bo temeljila le na proizvodnji energije, temveč na tem, kako pametno jo znamo upravljati, je tu SG Brain, ki je zasnovan prav z namenom, da to omogoči.

