Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
17. 3. 2026,
22.06

energetika Evropska unija Bližnji vzhod Bruselj premier Robert Golob Robert Golob

Torek, 17. 3. 2026, 22.06

1 ura, 6 minut

Robert Golob se bo udeležil zasedanja Evropskega sveta

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Foto STA

Premier Golob bo zasedanje zapustil pred nadaljevanjem popoldanskega dela, ker se bo udeležil večernega soočenja, so še sporočili iz urada predsednika vlade.

Predsednik vlade Robert Golob se bo v četrtek v Bruslju udeležil rednega marčnega zasedanja Evropskega sveta. V luči zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu bo tokratno zasedanje osredotočeno na aktualne razmere v regiji in možne posledice za Evropo, zlasti z vidika naraščajočih cen energije in zanesljivosti njene oskrbe.

Voditelji se bodo podrobneje posvetili tudi ukrepom za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, odpravi birokratskih ovir ter nujnosti poglabljanju notranjega trga Evropske unije, o čemer je tekla razprava že na februarskem neformalnem srečanju voditeljev na belgijskem gradu Alden Biesen.

Evropski svet bo razpravljal tudi o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU, razmerah v Ukrajini, varnosti in obrambi ter o migracijah.

Voditeljem se bodo v razpravah na tokratnem zasedanju pridružili generalni sekretar OZN António Guterres, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde.

energetika Evropska unija Bližnji vzhod Bruselj premier Robert Golob Robert Golob
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

