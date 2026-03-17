Predsednik vlade Robert Golob se bo v četrtek v Bruslju udeležil rednega marčnega zasedanja Evropskega sveta. V luči zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu bo tokratno zasedanje osredotočeno na aktualne razmere v regiji in možne posledice za Evropo, zlasti z vidika naraščajočih cen energije in zanesljivosti njene oskrbe.

Voditelji se bodo podrobneje posvetili tudi ukrepom za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, odpravi birokratskih ovir ter nujnosti poglabljanju notranjega trga Evropske unije, o čemer je tekla razprava že na februarskem neformalnem srečanju voditeljev na belgijskem gradu Alden Biesen.

Evropski svet bo razpravljal tudi o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU, razmerah v Ukrajini, varnosti in obrambi ter o migracijah.

Voditeljem se bodo v razpravah na tokratnem zasedanju pridružili generalni sekretar OZN António Guterres, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde.