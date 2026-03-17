Izraelski časopis o razkritju izraelske paraobveščevalne službe v Sloveniji

Izraelski časnik Haaretz danes poroča, da je bilo teden dni pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji razkrito, da so se agenti zasebnega izraelskega obveščevalnega podjetja Black Cube sestali z nekdanjim slovenskim premierjem Janezom Janšo. Hkrati je začela delovati spletna stran, ki objavlja tajne posnetke njegovih političnih nasprotnikov.

Pet dni pred državnozborskimi volitvami Slovenijo pretresa nov škandal, osredotočen na preiskavo, ki povezuje ključne sodelavce zasebnega izraelskega paraobveščevalnega podjetja Black Cube z obsežno kampanjo blatenja visokih uradnikov v levi vladi, navaja izraelski časnik Haaretz.

Nadaljuje, da sta glede na razkritja tednika Mladina upokojeni generalmajor Giora Eiland, predsednik svetovalnega odbora v upravi zasebnega podjetja Black Cube, ki se opredeljuje kot butična obveščevalna agencija, in ustanovitelj podjetja Dan Zorella z izraelskim poslovnim letalom decembra prispela v Ljubljano, kjer sta se srečala z nekdanjim premierjem in sedanjim prvakom opozicije Janezom Janšo. Letalo, ki je v lasti podjetja Arrow Aviation, je trikrat pristalo v slovenski prestolnici. Pogosto se uporablja za varnostne in politične dejavnosti, tako javne kot prikrite, piše Haaretz.

Sočasno z letalom in obiski agentov podjetja Black Cube v Sloveniji se je pojavila neznana spletna stran, ki je objavila serijo tajnih posnetkov visokih uradnikov v aktualni vladi Roberta Goloba. Posnetki so po pisanju časnika volilno kampanjo razburkali z obtožbami o razkrivanju razširjene korupcije v Sloveniji.

Haaretz še piše, da je Slovenska obveščevalna agencija (Sova) v ponedeljek potrdila, da so štirje predstavniki podjetja Black Cube 22. decembra lani res obiskali Slovenijo, vendar pa nima informacij o srečanjih z nekdanjim premierjem ali vpletenosti organizacije Black Cube v kampanjo blatenja. Predstavniki podjetja Black Cube, Zorella in Eiland se na poizvedbe Haaretza niso odzvali.

Obisk ključnih oseb podjetja Black Cube v Sloveniji in domnevno srečanje z nekdanjim premierjem prihajata v kritičnem trenutku volilne kampanje. V zadnjih tednih so bili na spletni strani anti-corruption2026.com objavljeni tajno posneti videoposnetki, na katerih so nastopali visoki člani Golobove koalicije. Na posnetkih so med drugim nekdanja pravosodna ministrica, znana odvetnica in lobist. Nekdanja ministrica je bila posneta, kako opisuje svoje politične povezave in lobistične dejavnosti. Odvetnica se je hvalila s svojimi povezavami z ljubljanskim županom, ki je po njenih trditvah zaračunaval desetodstotno provizijo za vse občinske posle. Lobist pa se je hvalil z neposrednim dostopom do sedanjega predsednika vlade in opisal uporabo tajnega financiranja političnih kampanj.

Tajno posneti uradniki so v zagovorih trdili, da so postali žrtve zlonamerne kriminalne operacije in da so bili videoposnetki pristransko zmontirani. Po besedah ​​nekdanje ministrice so se ljudje, ki so se predstavili kot predstavniki britanskega investicijskega sklada z imenom Stockard Capital, obrnili nanjo z željo po vlaganju v vzpostavitev podatkovnih centrov v Sloveniji in se z njo sestali na Dunaju, še sklene izraelski časnik.