Potem ko je Inštitut 8. marec v sodelovanju s strokovnjaki razkril, da je predsednik SDS Janez Janša najel izraelsko paraobveščevalno agencijo Black Cube , znano po spornih akcijah, ki jih izvajajo za svoje naročnike, smo za odzive na ugotovitve prosili posamezne stranke. Prva se je odzvala Levica. V stranki menijo, da razkritja znova dokazujejo, kako pomembne so prihajajoče volitve.

Po mnenju Levice predstavljeni dokazi implicirajo vpletenost izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube, ki ima globoke povezave z izraelsko vlado in obveščevalnimi službami ter dolgoletno zgodovino spodkopavanja demokratičnih volitev in sodnih procesov, med drugim v podporo režimu Viktorja Orbana na Madžarskem.

Po dostopnih podatkih so operativci tega izraelskega podjetja konec leta 2025 in v letu 2026 z zasebnim letalom najmanj trikrat leteli iz Tel Aviva v Ljubljano. Po navedbah na današnji tiskovni konferenci so se na teh obiskih ustavili pri SDS na Trstenjakovi. Med obiskovalci so prepoznali Dana Zorella, soustanovitelja agencije, ter Gioro Eilanda, upokojenega izraelskega generalmajorja in šefa sveta za nacionalno varnost. Oba sta vidna operativca Black Cuba.

"Razkritja odstirajo okoliščine, v katerih je prejšnji teden prišlo do padca odločitve o priključitvi tožbi proti Izraelu pred mednarodnim sodiščem ICJ. Razkritja tudi vnovič dokazujejo, kako pomembne so prihajajoče volitve," so prepričani v Levici.

Opozorili so tudi na finančni vidik. "Že samo vsi ti poleti v Ljubljano s privatnim reaktivcem stanejo okoli sto tisoč evrov, celotne operacije takšnega tipa pa, sodeč po primerljivih razkritjih v tujini, presegajo milijon evrov. Financiral jih je nekdo, ki ima zelo močan politični interes, da v Sloveniji pride do menjave oblasti," so navedli.

Podpis Logarja pod memorandumom z Izraelom odpira nova vprašanja

Izpostavili so še nekaj povezav z Izraelom. "Anže Logar je tisti, ki je kot Janšev minister za zunanje zadeve leta 2021 podpisal memorandum o sodelovanju med Slovenijo in Izraelom na področju kibernetske varnosti, za katerega se zdaj izkazuje, da predstavlja tveganje za našo varnostno infrastrukturo in nacionalno suverenost."

Tudi Janša sam je večkrat obiskal Izrael in prijateljuje z Netanjahujem, prav tako z Orbanom, ki je dokazano naročnik ter uporabnik izraelske vohunske tehnologije Pegasus proti novinarjem, kritikom in tekmece, so navedli v Levici.

Pričakujejo takojšnjo preiskavo

Po njihovem mnenju so navedbe Inštituta 8. marec in strokovnjakov resne, zato pričakujejo, da bodo pristojni organi nemudoma začeli preiskavo, "saj tovrstno sodelovanje s tujimi službami predstavlja resen napad na suverenost in demokratične volitve, ki so pred nami".

"Cilj Janeza Janše je tudi diskreditacija predčasnega glasovanja na letošnjih parlamentarnih volitvah, kar je taktika, vzeta iz Trumpovega priročnika. V Sloveniji že 30 let predčasno glasujemo na enak način, doslej to nikoli ni predstavljalo problema in Janša nima dokazov o nasprotnem. Gre za napad na legitimnost volitev, s katerim se želi zmanjšati zaupanje ljudi v demokratične postopke in jih odvrniti od udeležbe," so prepričani, zato je, kot pozivajo, udeležba na volitvah 22. marca nujna.

Za odziv smo prosili tudi preostale parlamentarne stranke. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Fajon: Gre za neposreden napad na suverenost Slovenije

Na ugotovitve Inštituta 8. marec in strokovnjakov se je odzvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Delovanje izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube v Sloveniji je označila kot neposreden napad na suverenost Slovenije. Drugih dokazov o tovrstnem vmešavanju sicer ministrica nima.

"Mislim, da moramo temu res reči ne, ker demokracija pomeni, da lahko ljudje neodvisno, svobodno odločajo na volitvah," je dejala Tanja Fajon. Foto: STA "Napad na demokracijo je danes zelo jasno razkrit očem slovenske javnosti," je o razkritju nevladnikov in novinarja Mladine Boruta Mekine ob robu zasedanja zunanjih ministrov v Bruslju povedala Fajon. Poudarila je, da vmešavanje izraelske zasebne obveščevalne agencije predstavlja "neposreden napad na suverenost države" in tudi na zaupanje volivcev v poštenost volitev.

Informacije o domnevni vpletenosti družbe Black Cube v posnetke in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali, po njenem mnenju potrjujejo pritiske od prej in zgolj razkrivajo vez med izraelsko zasebno obveščevalno agencijo Black Cube in stranko SDS.

"Mislim, da moramo temu res reči ne, ker demokracija pomeni, da lahko ljudje neodvisno, svobodno odločajo na volitvah," je v luči nedeljskih parlamentarnih volitev še povedala zunanja ministrica.

O povezavi med omenjenimi posnetki in četrtkovo odločitvijo vlade, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), ni želela govoriti. "Zagotovo pa so se ti indici pojavljali že v preteklosti in verjetno je tudi ta pritisk pred vmešavanjem tujih akterjev v volitve vplival na odločitev kakega ministra," je povedala.