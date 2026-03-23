Asta Vrečko: To je nizkoten napad

Sokoordinatorka Levice Asta Vrečko se je na družbenem omrežju X odzvala na posnetke, ki krožijo po spletu in v katerih kaže sredinec. Kot poudarja, gre za t. i. deepfake, katerega avtor je spletni vplivnež Aleksander Repić, znan tudi kot Nepridiprav. Asta Vrečko je Repića opisala kot podtaknjenca skrajne desnice, ki ga povezujejo s spletnimi goljufijami in zvodništvom, ter človeka, ki je zažgal drugega človeka in bil že enkrat obsojen.

"Dan po volitvah, nadaljevanje nizkotnih napadov na Levico. Včeraj sem v novinarskem središču stala zraven osebe, ki je nekaj snemala. Osebe nisem poznala, potem so mi povedali, da je to znani vplivnež in da verjetno snema, da bo kasneje posnetke zlorabil. To se mi je zdelo vseeno malce neverjetno ne glede na dno, ki ga je dosegla kampanja, saj se je z razglasitvijo rezultatov ta vendarle končala."

Fotografije deepfake

"Danes pa dobivam cel kup sporočil, da krožijo neke fotografije in posnetki naju z Luko Mescem, kjer kaževa sredinec. Seveda gre za deepfake. Tega ni težko tehnično preveriti, hkrati je bila tudi dvorana polna ljudi. Verjetno je odveč pojasnjevati, da takih stvari tudi ne počneva."

Dan po volitvah, nadaljevanje nizkotnih napadov na Levico. Včeraj sem v novinarskem središču stala zraven osebe, ki je nekaj snemala. Osebe nisem poznala, potem so mi povedali, da je to znani influenser in da verjetno snema, da bo kasneje posnetke zlorabil. Kar se mi je zdelo… pic.twitter.com/s7OZgDfAuQ — Asta Vrečko (@AstaVrecko) March 23, 2026

Kot trdi, je to rezultat kampanje, ki je temeljila na nizkih udarcih, diskreditacijah in lažnih novicah. Vse to počnejo, da bi prišli na oblast. Sokoordinatorka Levice je tudi zgrožena, da se lahko tako zlorabi novinarska akreditacija v novinarskem središču Državnega zbora.

"To je podtaknjenec skrajne desnice"

"Še bolj, da nekdo zavestno gre tja, izključno z namenom diskreditacije Levice. Potem pa te lažne podobe uporablja za dokazovanje svojega prav. /.../ To je nekdo, ki se ga povezuje s spletnimi goljufijami, celo zvodništvom, zažgal je človeka in je bil že enkrat obsojen in bil v kampanji podtaknjenec skrajne desnice. To nam pove vse o kampanji, desnici in metodah, ki jih uporabljajo," je zapisala Asta Vrečko.

Razmišlja o kazenskem pregonu

Kot je še zapisala, razmišlja tudi o kazenskem pregonu: "To, kar se dogaja, da si nekateri dovolijo vse, brez trohice slabe vesti, da bi svoje nasprotnike uničili, je enostavno nedopustno."