Repić napadel Niko Kovač

"V torek je spletni vplivnež s težko kriminalno preteklostjo Aleksander Repić začel objavljati manipulacije in laži v zvezi s primerom Fotopub, ki so namenjene diskreditaciji Inštituta 8. marec in Nike. Vse te diskreditacije niso nove, v preteklosti jih je že širil SDS, včeraj pa jih je Janez Janša osebno veselo delil. In takoj ko so objave postale javne, se je sprožil medijski aparat SDS. Očitno je bilo vse lepo splanirano in usklajeno," je na družbenem omrežju Facebook objavil Inštitut 8. marec.

V objavi so zanikali kakršnokoli povezavo s primerom Fotopub. "V Inštitutu 8. marec smo bili v preteklosti krivi za požare, za poplave, čeprav ne prejemamo niti centa državnega denarja smo največje pijavke in zdaj nas ponovno skušajo povezati s primerom Fotopub, čeprav vedo, da nimamo prav nič z njim in da smo žrtvam stali ob strani," so navedli.

Na vse diskreditacije so že odgovorili

Ob tem so poudarili, da so na vse diskreditacije v preteklosti že javno odgovorili z dejstvi. "Na primer v izjavah na novinarski konferenci tri dni razkritju prvih pričevanj na spletu," pravijo v inštitutu, a hkrati dodajajo, "da je to za tiste, ki rušijo, delijo in diskreditirajo zgolj in samo zato, da SDS ponovno pride na oblast popolnoma vseeno."

Njihova nekdanja članica kot prevajalka sodelovala s Smodejem, a z njo niso več v stiku

Zapisali so tudi, da je v preteklosti z Dušanom Smodejem kot prevajalka sodelovala in se z njim družila njihova nekdanja članica, ki je organizacijo zapustila po poletju 2020. Dve leti kasneje, po izbruhu afere Fotopub avgusta 2022 so jo, kot so navedli v objavi, kontaktirali in "zagotovila nam je, da o tem, kar se je dogajalo, ni vedela nič in da nima nobenih stikov več," so zapisali. Dodali so, da tudi oni od takrat z njihovo nekdanjo članico niso imeli stika in ni sodelovala pri nobeni od aktivnosti inštituta.

"Inštitut 8. marec bo vedno stal skupaj žrtvami in jim verjel. Ne delamo razlik, pa naj je storilec pomembna oseba iz ljubljanske kulturne sfere ali župan iz SDS, ki k spolnemu dejanju nagovarja mladoletne," so sklenili v objavi.

Inštitut 8. marec je zapisal tudi objavo o javnem zdravstvu.



"Janez Janša spet besno tvita. Boji se, da bi o javnem zdravstvu govorili objektivno, brez politične propagande. Njegovi tviti o naši današnji napovedi, da bomo razkrivali podatke o javnem zdravstvu, kažejo samo eno: očitno se je Janez Janša sam prepoznal med tistimi, ki delujejo proti javnemu zdravstvu," so prepričani v Inštitutu 8. marec.



Še enkrat so ponovili, kar so že zapisali: "Gotovo je eno izmed najpomembnejših vprašanj na teh volitvah: ali bomo izgubili javno zdravstvo? Volitve bodo odločale, koliko od sedem milijard evrov bo namesto v javno zdravstvo šlo v zasebna podjetja. Volitve bodo odločale, ali se bo javno zdravstvo dokončno zlomilo in bomo vsi šli po poti ZDA, kjer te, ko prideš k zdravniku, ne vprašajo, kako ti lahko pomagajo, ampak ali imaš dovolj denarja, da ti pomagajo."



Zagotovili so, da bodo v prihodnjih dneh storili vse, da pokažejo, "kdo si v resnici prizadeva za ohranitev javnega zdravstva in kdo si želi dodatno služiti na ramenih našega zdravja."



Dodajajo pa še: "v demokracijah se morajo v javnem prostoru soočiti podatki in argumenti. Kako deluje javno zdravstvo, vpliva na čisto vsakega od nas. To, da se nekateri bojijo razkrivanja podatkov o delovanju javnega zdravstva in učinkih različnih ukrepov, pa veliko pove o tem, koliko so demokratični."