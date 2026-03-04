Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
6.49

Osveženo pred

9 minut

letalo potniki vrnitev Slovenci Iran

Sreda, 4. 3. 2026, 6.49

9 minut

V Sloveniji danes pričakujejo prvo skupino Slovencev z Bližnjega vzhoda

Avtorji:
Na. R., STA

letališče v Muškatu, potniki, Slovenci, vrnitev | Veleposlaništvo v Abu Dabiju je v ponedeljek zvečer začelo zbiranje prijav slovenskih državljanov za odhod iz Emiratov. Prednost so imeli otroci s starši, bolniki in starejši. Glede na predhodne informacije naj bi se jih na evakuacijske polete želelo vkrcati najmanj 700. | Foto Guliverimage

Veleposlaništvo v Abu Dabiju je v ponedeljek zvečer začelo zbiranje prijav slovenskih državljanov za odhod iz Emiratov. Prednost so imeli otroci s starši, bolniki in starejši. Glede na predhodne informacije naj bi se jih na evakuacijske polete želelo vkrcati najmanj 700.

Foto: Guliverimage

Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je po poročanju portala N1 vendarle dobilo dovoljenje za pristanek v Maskatu. V Ljubljani naj bi pristalo danes, na spletni strani letališča ljubljanskega letališča naj bi nove informacije o poletu objavili ob 10. uri.

Slovenski državljani, ki so jih v torek z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, na letališču v Maskatu čakajo na polet proti domovini.

Medtem ko letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek, ga je po poročanju N1 nato vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu. Po njihovih informacijah naj bi šlo za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov.

Prvo skupino Slovencev, ujetih na Bližnjem vzhodu, na brniškem letališču pričakujejo čez dan. Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil prihod poleta iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden ob 6.55. Ob 6. uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob 10. uri.

V četrtek predvidena še dva poleta

Še dva poleta, prav tako iz Maskata in prek Šarm el Šejka, sta za prihod na Letališču Jožeta Pučnika predvidena v četrtek v zgodnjih jutranjih urah.

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih najmanj tisoč Slovencev. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in v ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov.

letališče v Muškatu v Omanu
letalo potniki vrnitev Slovenci Iran
