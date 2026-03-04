Čustveno na brniškem letališču: po 48 potovanja so doma

Prvi Slovenci, ki so bili zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ujeti v Združenih arabskih emiratih, natančneje v Dubaju, so s posebnim letalom iz Maskata po 48 urah potovanja prispeli v domovino. Na ljubljanskem letališču je letalo jordanske družbe, ki je vzletelo iz Omana, s 125 slovenskimi potniki na krovu pristalo nekaj po 22. uri. Poleg svojcev jih je na domačih tleh pričakala vojska in Rdeči križ, nudena jim je tudi psihološka pomoč. Potnike je pozdravil tudi minister za obrambo Borut Sajovic.

Slovenski državljani, ki so jih v torek z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder so se nato poleteli proti Sloveniji, so na letališču v Maskatu več ur čakali na polet proti domovini. Letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer namreč še ni imelo dovoljenja za pristanek, a ga je nato vendarle dobilo in v zgodnjih sredinih jutranjih urah poletelo proti Omanu, okoli 7. ure pa tam tudi pristalo. Nekaj po 11. uri je letalo s 125 potniki na krovu iz Omana poletelo proti Ljubljani in se nato ustavilo v Amanu v Jordaniji, kjer so morali natočiti gorivo. Po 48 urah potovanja so izmučeni nekaj po 22. uri pristali na domačih tleh.

Ob prihodu jih je na brniškem letališču pričakala vojska in Rdeči križ, nudena jim je tudi psihološka pomoč. Poleg svojcev je potnike pričakal tudi minister za obrambo Borut Sajovic.

Svojci so lahko po več dneh negotovosti končno objeli svoje najbližje, ki so se varno vrnili domov.

Foto: Siol.net



Na poti še dve letali

Z Dubaja sta danes poleteli še dve letali s skupno 288 slovenskimi državljani na krovu. Eno bo predvidoma na brniškem letališču pristalo še pred polnočjo, prihod drugega pričakujejo ob 4. uri ponoči. Letali sta se vmes ustavili na egiptovskem letališču v Gizi.

V četrtek po krajevnem času naj bi nato iz Maskata proti Sloveniji poletelo še eno letalo družbe Jordan Aviation. Na njem bo predvidoma okoli 140 državljanov Slovenije.

S štirimi letali naj bi se tako v Slovenijo do četrtka vrnilo več kot 500 ljudi, je povedal obrambni minister Borut Sajovic. Evakuacija se bo sicer nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, dokler ne bodo vseh slovenskih državljanov, ki so ali še bodo zaprosili za to, varno pripeljali domov

Posamezen evakuacijski let stane okoli 170.000 evrov, Slovenija pa da je vseskozi tudi v stiku s partnericami v EU in bo po potrebi pomagala tudi njihovim državljanom.