Z letališča v Maskatu se je oglasil Slovenec

Iz Maskata naj bi danes dopoldne v Ljubljano poletelo letalo s prvo skupino Slovencev, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu. Kot je zjutraj za STA povedal Boštjan Bavčar iz Murske Sobote, ki je z mladoletnim sinom med približno 140 potniki, ki naj bi poleteli z njim, jih zlasti skrbi pot nad območji, kjer so varnostne razmere zaostrene.

"Najprej so nam rekli, da bomo leteli prek Egipta in imeli tam postanek zaradi goriva. Zdaj smo dobili informacije, da bo trasa drugačna. Leteli naj bi namreč prek Amana in Jordanije," je dejal Bavčar.

Po njegovih besedah med potniki vlada kar precej negotovosti, saj jasnih pojasnil o poti in času prihoda dolgo niso prejeli. "V naši skupini v hotelu v Dubaju nas je bilo okoli 40 Slovencev. Zdaj, ko so nas peljali v Oman, je bilo skupaj v avtobusih okoli 140 ljudi. Na meji smo čakali več ur, organizacija je videti slaba. Morali bi poleteti že včeraj okoli 23. ure, pa so polet prestavili," je povedal.

Povedali so jim, da bodo leteli prek Jordanije

Dodal je, da ljudi najbolj bega pomanjkanje informacij in to, da naj bi zdaj leteli prek Jordanije, kjer prav tako potekajo zračni napadi.

Z vlade so sicer v ponedeljek sporočili, da so za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovili čarterske polete do Ljubljane iz Omana, kamor so ljudi prepeljali z avtobusi.

Potovanje je po Bavčarjevih besedah trajalo skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure.

Za evakuacijo izvedeli v ponedeljek zvečer

Bavčar je pojasnil še, da so o organizaciji čarterskega poleta izvedeli v ponedeljek zvečer v Dubaju, ko so jih obvestili, naj se zberejo in pripravijo na prevoz z avtobusi proti Omanu. Ves čas so bili v stikih z zunanjim ministrstvom in predstavniki veleposlaništva, a po njegovih besedah tudi ti niso imeli vseh informacij.

"Ljudje tukaj so klicali tudi zunanjo ministrico, pa ni povedala nič konkretnega. Predstavnik veleposlaništva je bil prav tako v stiku z nami, vendar tudi ni imel natančnih podatkov. Zato smo čakali in zdaj upamo, da bomo kmalu doma," je dejal Bavčar.

Stroške podaljšanega bivanja jim bo krila vlada Združenih arabskih emiratov

Razmere v Dubaju so bile po njegovih besedah kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. S sinom sta v Dubaj odpotovala 23. februarja na turistično potovanje, vrniti bi se morala v nedeljo, 1. marca. V soboto sta izvedela za napad in zaostritev razmer, kmalu zatem so bili poleti odpovedani.

"Slišali smo delovanje protizračne obrambe, ko so prestrezali drone in rakete. To so bile eksplozije, ki so odmevale. Osebno sem se sicer počutil varnega, najpomembnejše pa mi je bilo, da se sin dobro počuti," je še povedal Bavčar.

V hotelu so po njegovih besedah zanje korektno poskrbeli, stroške dodatnega bivanja pa bo po Bavčarjevih besedah krila vlada Združenih arabskih emiratov. "Tu nismo imeli težav, vsi so bili prijazni. Zapletlo se je pri evakuaciji in informacijah," je sklenil Bavčar.