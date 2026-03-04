Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
9.37

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,00

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Iranu Oman letališče

Sreda, 4. 3. 2026, 9.37

1 minuta

Z letališča v Maskatu se je oglasil Slovenec

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,00
letališče, ZDA, zamuda, potniki, tehnične težave | Potovanje je po besedah enega od potnikov trajalo skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure. Fotografija je simbolična. | Foto Reuters

Potovanje je po besedah enega od potnikov trajalo skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure. Fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

Iz Maskata naj bi danes dopoldne v Ljubljano poletelo letalo s prvo skupino Slovencev, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu. Kot je zjutraj za STA povedal Boštjan Bavčar iz Murske Sobote, ki je z mladoletnim sinom med približno 140 potniki, ki naj bi poleteli z njim, jih zlasti skrbi pot nad območji, kjer so varnostne razmere zaostrene.

"Najprej so nam rekli, da bomo leteli prek Egipta in imeli tam postanek zaradi goriva. Zdaj smo dobili informacije, da bo trasa drugačna. Leteli naj bi namreč prek Amana in Jordanije," je dejal Bavčar.

Po njegovih besedah med potniki vlada kar precej negotovosti, saj jasnih pojasnil o poti in času prihoda dolgo niso prejeli. "V naši skupini v hotelu v Dubaju nas je bilo okoli 40 Slovencev. Zdaj, ko so nas peljali v Oman, je bilo skupaj v avtobusih okoli 140 ljudi. Na meji smo čakali več ur, organizacija je videti slaba. Morali bi poleteti že včeraj okoli 23. ure, pa so polet prestavili," je povedal.

Povedali so jim, da bodo leteli prek Jordanije

Dodal je, da ljudi najbolj bega pomanjkanje informacij in to, da naj bi zdaj leteli prek Jordanije, kjer prav tako potekajo zračni napadi.

Z vlade so sicer v ponedeljek sporočili, da so za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovili čarterske polete do Ljubljane iz Omana, kamor so ljudi prepeljali z avtobusi.

Potovanje je po Bavčarjevih besedah trajalo skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure.

Za evakuacijo izvedeli v ponedeljek zvečer

Bavčar je pojasnil še, da so o organizaciji čarterskega poleta izvedeli v ponedeljek zvečer v Dubaju, ko so jih obvestili, naj se zberejo in pripravijo na prevoz z avtobusi proti Omanu. Ves čas so bili v stikih z zunanjim ministrstvom in predstavniki veleposlaništva, a po njegovih besedah tudi ti niso imeli vseh informacij.

"Ljudje tukaj so klicali tudi zunanjo ministrico, pa ni povedala nič konkretnega. Predstavnik veleposlaništva je bil prav tako v stiku z nami, vendar tudi ni imel natančnih podatkov. Zato smo čakali in zdaj upamo, da bomo kmalu doma," je dejal Bavčar.

Stroške podaljšanega bivanja jim bo krila vlada Združenih arabskih emiratov

Razmere v Dubaju so bile po njegovih besedah kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. S sinom sta v Dubaj odpotovala 23. februarja na turistično potovanje, vrniti bi se morala v nedeljo, 1. marca. V soboto sta izvedela za napad in zaostritev razmer, kmalu zatem so bili poleti odpovedani.

"Slišali smo delovanje protizračne obrambe, ko so prestrezali drone in rakete. To so bile eksplozije, ki so odmevale. Osebno sem se sicer počutil varnega, najpomembnejše pa mi je bilo, da se sin dobro počuti," je še povedal Bavčar.

V hotelu so po njegovih besedah zanje korektno poskrbeli, stroške dodatnega bivanja pa bo po Bavčarjevih besedah krila vlada Združenih arabskih emiratov. "Tu nismo imeli težav, vsi so bili prijazni. Zapletlo se je pri evakuaciji in informacijah," je sklenil Bavčar.

letalski promet
Novice Sprostili tudi izredne lete iz Dubaja, veliko potnikov že doma
Ameriška vojska, marinci, helikopter
Novice V napadu z dronom v Jordaniji ubiti trije ameriški vojaki
Izrael, izraelska vojska, vojak, orožje
Novice Izrael posvaril: Ubili bomo vsakega novega iranskega voditelja
Vojna v Iranu Oman letališče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.