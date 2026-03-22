Iran je zadel največje potniško letalo na svetu

Napad Irana z droni na mednarodno letališče v Dubaju v zgodnjih stopnjah nove vojne na Bližnjem vzhodu je poškodoval najmanj dve potniški letali, in sicer Airbus A380 letalske družbe Emirates in Airbus A321 letalske družbe Saudia Airlines, je poročal ameriški časnik The Wall Street Journal. Gre za prvi primer poškodbe Airbusa A380, največjega potniškega letala na svetu, zaradi oboroženega spopada.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



20.01 Napad Irana zadel največje potniško letalo na svetu

19.30 Iran se je na Trumpov ultimat glede odprtja Hormuške ožine odzval s štirimi grožnjami

16.49 Izraelski premier Netanjahu ves svet poziva, naj se pridruži vojni proti Iranu

13.52 WHO: Vojna v nevarni fazi zaradi napadov v bližini jedrskih lokacij

13.51 Netanjahu po napadu na mesti na jugu Izraela zagrozil Iranu

10.05 Zalivske države znova tarča napadov z droni in raketami

9.33 Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi

8.14 V iranskih napadih na jugu Izraela ranjenih več kot sto ljudi

7.49 Trump Iranu postavil 48-urni rok za odprtje Hormuške ožine

An Emirates A380 sustained damage during an Iranian attack on Dubai International Airport early in the conflict -WSJ



Another A321 was also damaged, though this is the first time the A380 type has been damaged by enemy fire. pic.twitter.com/hXTWZPXMBv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 22, 2026

19.30 Iran se je na Trumpov ultimat glede odprtja Hormuške ožine odzval s štirimi grožnjami

Iran je v odzivu na ultimat Donalda Trumpa, da ima režim v Teheranu 48 ur časa za odprtje Hormuške ožine, če tega ne stori, pa bodo ZDA bombardirale iranske elektrarne in državo pahnile v temo, po poročanju državne tiskovne agencije Fars News odzval s štirimi grožnjami.

Če bodo ZDA napadle iranske elektrarne, Iran grozi, da bo:

povsem zaprl Hormuško ožino in je ne bo ponovno odprl, dokler napadene elektrarne ne bodo spet delovale,

obširno napadel elektrarne ter energetsko in informacijsko infrastrukturo v Izraelu,

uničil vsa podjetja v regiji, ki so v delni lasti Američanov oziroma imajo ameriške delničarje,

elektrarne v bližnjih državah, ki gostijo ameriške vojaške baze, prepoznal kot legitimne tarče.

16.49 Izraelski premier Netanjahu ves svet poziva, naj se pridruži vojni proti Iranu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes obiskal mesto Arad na jugu Izraela, ki je bil v soboto skupaj z bližnjim mestom Dimona tarča iranskih raketnih napadov. V napadih na mesti je bilo ranjenih 175 ljudi.

V luči tega je Netanjahu obljubil, da bo Izrael preganjal poveljnike iranske revolucionarne garde. Hkrati je pozval druge države, naj se pridružijo boju proti Iranu, in ponovil, da je treba režim ustaviti, saj da ogroža ves svet.

"Če hočete dokaz, da Iran ogroža ves svet, ga je prineslo zadnjih 48 ur. Zdaj imajo zmogljivosti, da sežejo globoko v Evropo," je dejal, pri čemer se je skliceval na iransko izstrelitev dveh raket proti britansko-ameriškemu vojaškemu oporišču Diego Garcia v Indijskem oceanu.

Iran je v soboto z raketami napadel mesti Arad in Dimona na jugu Izraela. V napadih je bilo ranjenih 175 ljudi, od tega 115 v Aradu in 60 v Dimoni, navaja izraelski časnik Times of Israel. Izraelska vojska je že napovedala, da bo preučila neuspešno prestrezanje iranskih izstrelkov. Foto: X / Posnetek zaslona

"Izrael in ZDA sodelujeta v korist celotnega sveta. Čas je, da se jim pridružijo tudi voditelji drugih držav," je nadaljeval. Dodal je, da Iran ves svet izsiljuje z blokado Hormuške ožine.

13.52 WHO: Vojna v nevarni fazi zaradi napadov v bližini jedrskih lokacij

Bližnjevzhodna vojna je z napadi v okolici jedrskih lokacij v Iranu in Izraelu dosegla nevarno fazo, je opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. V konflikt vpletene strani je pozval k največji mogoči zadržanosti.

"Napadi, ki so usmerjeni v jedrske lokacije, ustvarjajo naraščajočo grožnjo javnemu zdravju in okoljski varnosti," je poudaril Ghebreyesus in ob tem vse strani pozval, naj se izognejo dejanjem, "ki bi lahko sprožila jedrske incidente". "Voditelji morajo dati prednost deeskalaciji in zaščiti civilistov," je poudaril.

11.28 Iran poroča o obsežni škodi na energetski infrastrukturi

Kritična energetska in vodna infrastruktura je v napadih ZDA in Izraela utrpela obsežno škodo, je danes povedal iranski minister za energijo Abas Aliabadi. "Ključna vodna in električna infrastruktura države je utrpela veliko škodo po terorističnih in kibernetskih napadih ZDA in sionističnega režima. Napadi so bili usmerjeni v desetine objektov za prenos in čiščenje vode, uničili so dele ključnih omrežij za oskrbo z vodo," je povedal Aliabadi in dodal, da popravila že potekajo.

10.05 Zalivske države znova tarča napadov z droni in raketami

Iz zalivskih držav tudi danes poročajo o novih iranskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami. Združeni arabski emirati in Savdska Arabija so sporočili, da so zjutraj prestregli več izstrelkov nad svojim ozemljem.

V katarskih teritorialnih vodah pa je strmoglavil helikopter, pri čemer je umrlo šest ljudi, eno osebo še pogrešajo, je sporočilo katarsko notranje ministrstvo. Pred tem je obrambno ministrstvo pojasnilo, da je helikopter strmoglavil zaradi tehnične napake med rutinskim letom.

9.33 Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi

Iran je po navedbah lokalnih medijev proti Izraelu izstrelil več raket. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je nad Jeruzalemom odjeknilo več eksplozij. Izrael je medtem izvedel nove napade na cilje v Teheranu. Kot je pojasnila vojska, so zračne sile sprožile val napadov, usmerjen v "infrastrukturo iranskega terorističnega režima".

Izrael je bil sicer danes tarča tudi raketnega napada iz Libanona. Po navedbah reševalcev je bila v napadu na obmejnem območju ubita ena oseba. To je prva smrtna žrtev na izraelski strani v napadu iz Libanona od začetka spopadov izraelskih sil z libanonskim gibanjem Hezbolah 2. marca.

Hezbolah je danes potrdil, da je napadel izraelske vojake v naselju Misgav Am na severu Izraela.

8.14 V iranskih napadih na jugu Izraela ranjenih več kot sto ljudi

V izraelskem mestu Arad je bilo v iranskem napadu ranjenih 84 ljudi, od tega deset huje, je sporočila reševalna služba Magen David Adom. Po navedbah gasilcev je v napadu nastala obsežna škoda. Poškodovane so bile tri stavbe, v eni od njih je izbruhnil požar.

Pred tem je bilo v bližnjem mestu Dimona v napadu ranjenih 33 ljudi. Iranska državna televizija je poročala, da je bil raketni napad na mesto Dimona, kjer se nahaja jedrski obrat, odgovor na napad na jedrski obrat v Natancu v osrednjem delu Irana.

Izraelska vojska je že napovedala, da bo preučila neuspešno prestrezanje iranskih izstrelkov. "Sistemi zračne obrambe so delovali, vendar rakete niso prestregli. Incident bomo preiskali in se iz njega naučili," je sporočil tiskovni predstavnik vojske.

"To je bil zelo težek večer v boju za našo prihodnost. Odločeni smo, da bomo nadaljevali napade na naše sovražnike na vseh frontah," pa je v odzivu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

7.49 Trump Iranu postavil 48-urni rok za odprtje Hormuške ožine

"Če Iran v 48 urah od tega trenutka ne bo brez groženj popolnoma odprl Hormuške ožine, bodo ZDA napadle in uničile njihove številne elektrarne, začeli pa bomo z največjo!" je na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump.

Ameriški predsednik je sicer v petek zvečer dejal, da razmišlja o postopnem zaključevanju vojaških operacij na Bližnjem vzhodu. V zvezi z zaščito ladij pri plovbi skozi Hormuško ožino pa se je znova obrnil na ameriške zaveznike. Zaveznike v Natu je označil za strahopetce, ker mu nočejo pomagati zavarovati ožine.

Številne države so se pridružile izjavi, ki jo je v četrtek objavila britanska vlada, v kateri so izrazile pripravljenost "prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda skozi Hormuško ožino". Vendar pa se s tem formalno niso zavezale pridružitvi katerikoli misiji na območju.

V odgovor Trumpu so z napadi zagrozili tudi iz Irana

V odzivu na nove Trumpove grožnje z napadi je iranska vojska danes ponovno zagrozila z napadi na energetsko infrastrukturo in objekte za razsoljevanje vode v regiji.

"V skladu s prejšnjimi opozorili bomo, če bo sovražnik napadel iransko infrastrukturo za gorivo in energijo, napadli vso infrastrukturo za energijo, informacijsko tehnologijo in razsoljevanje, ki pripada ZDA in režimu v regiji," je po poročanju iranskih medijev sporočila iranska vojska.

Preberite še: