Na primorski avtocesti pri Brezovici trčilo šest vozil

Na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomer se je danes nekaj pred poldnevom zgodila prometna nesreča, v kateri je trčilo šest osebnih vozil. V nesreči, do katere je prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje voznikov treh osebnih vozil, se je lažje poškodovalo šest oseb, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Pet poškodovanih oseb so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Na kraju so posredovali gasilci Gasilska brigada Ljubljana in Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika, ki so zavarovali območje nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorje ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Policisti v zadevi vodijo prekrškovne postopke, so še zapisali pri PU Ljubljana.