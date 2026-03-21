Iran z raketo nad jedrski objekt v Izraelu #video

Iran je danes z raketami napadel izraelsko mesto Dimona, glavna tarča režima v Iranu pa je bil jedrski raziskovalni center Negev, poročajo izraelski mediji. Iranske rakete naj bi objekt sicer zgrešile - mednarodna agencija za jedrsko energijo ni prejela obvestil o morebitnih poškodbah raziskovalnega centra Negev -, zadele pa naj bi stanovanjsko območje. Tuje tiskovne agencije poročajo o več deset poškodovanih osebah, podatkov o smrtnih žrtvah pa za zdaj ni.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



21.12 Iran z raketami ciljal jedrski objekt Negev v Dimoni

The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.



Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026

Po zadnjih navedbah tujih tiskovnih agencij je ranjenih več deset ljudi, podatkov o smrtnih žrtvah pa za zdaj ni.

Iranian state TV says it targeted Israel’s Dimona nuclear plant tonight in response to this morning’s strike on Natanz nuclear facility.



The missile appears to have missed and hit a neighborhood. pic.twitter.com/sPJ6VcnhVG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026

15.49 Ameriška vojska naj bi zmanjšala iransko grožnjo v Hormuški ožini

Ameriška vojska je danes sporočila, da je ta teden z bombardiranjem iranskega podzemnega objekta, v katerem je bilo skladišče manevrirnih raket in druge vojaške opreme, zmanjšala zmožnosti Irana, da ogroža plovbo v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poveljnik ameriškega centralnega poveljstva (Centcom), admiral Brad Cooper, je sporočil, da so več kot dva tisoč kilogramov težke bombe odvrgli na utrjen podzemni objekt ob iranski obali, v katerem so shranjevali manevrirne rakete za napade na ladje, mobilne raketomete in drugo vojaško opremo.

Ladijski promet skozi Hormuško ožino je zaradi vojne z Iranom skoraj popolnoma zastal. Ta približno 55 kilometrov široka morska ožina med Iranom in Omanom velja za eno najpomembnejših pomorskih poti za svetovni izvoz nafte, blokada pa v kombinaciji z napadi na energetsko infrastrukturo v regiji povzroča pretrese na globalnih trgih in naraščanje cen naftnih derivatov. Foto: Reuters

Pri tem niso uničili samo tega objekta, ampak tudi objekte za obveščevalno podporo in radarske releje za rakete, ki so jih uporabljali za spremljanje gibanja ladij, je dejal v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenem omrežju X.

"Zato je zmožnost Irana, da ogroža prosto plovbo v Hormuški ožini in njeni okolici, oslabljena," je dodal Cooper in poudaril, da bodo z napadi na te cilje nadaljevali, saj želijo odpraviti iransko grožnjo prostemu pretoku blaga skozi to ožino.

15.45 Izrael zagrozil Iranu z znatno krepitvijo napadov

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes zagrozil Iranu, da bosta Izrael in ZDA v prihodnjem tednu "znatno povečala" napade na Iran, njegove voditelje in infrastrukturo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kac je po posvetih z visokimi vojaškimi predstavniki na sedežu generalštaba v Tel Avivu dejal, da je Izrael odločen, da bo nadaljeval napade na strukturo moči v Iranu, saj namerava "obglaviti njegove poveljnike in uničiti njegove strateške zmogljivosti", dokler ne bo odpravil vseh varnostnih groženj za Izrael in interese ZDA v regiji.

Izjava izraelskega obrambnega ministra sledi besedam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v petek med drugim dejal, da razmišlja o postopnem zaključevanju vojaških operacij proti Iranu, saj da se ZDA približujejo uresničitvi svojih ciljev.

Mediji v ZDA so sicer ob tem v preteklih dneh poročali, da je na poti proti Iranu še več tisoč ameriških marincev, vlada od kongresa za nadaljevanje vojne zahteva dodatna sredstva, Trump pa je zavrnil premirje, ker so ZDA po njegovih besedah že zmagale.

12.11 Več kot 20 držav pristopilo k skupni izjavi za varno plovbo v Hormuški ožini

Več kot 20 držav, med njimi tudi Slovenija, se je do danes pridružilo skupni izjavi, ki jo je v četrtek prvič objavila britanska vlada. Države so v njej obsodile iranske napade na ladje v Perzijskem zalivu in zaprtje Hormuške ožine ter izrazile pripravljenost, da prispevajo k zagotavljanju varne plovbe po tej strateško pomembni pomorski poti.

Države so ob tem obsodile iranske napade na ladje v Perzijskem zalivu in napade na civilno energetsko infrastrukturo, Teheran pa so pozvale, naj preneha z grožnjami in blokado strateško pomembne Hormuške ožine.

"Posledice iranskih ukrepov bodo občutili ljudje po vsem svetu, še zlasti najbolj ranljivi," je med drugim še navedeno v izjavi, ki ne omenja izraelskih ali ameriških napadov na Iran.

"V skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 2817 poudarjamo, da takšno poseganje v mednarodni pomorski promet in motenje globalnih energetskih dobavnih verig predstavljata grožnjo mednarodnemu miru in varnosti. V zvezi s tem pozivamo k takojšnjemu in celovitemu moratoriju na napade na civilno infrastrukturo, vključno z naftnimi in plinskimi objekti," je še navedeno v izjavi.

Tej so se do danes pridružile Danska, Latvija, Slovenija, Estonija, Norveška, Švedska, Finska, Češka, Romunija, Litva, Bahrajn, Združeni arabski emirati, Kanada, Južna Koreja, Nova Zelandija in Avstralija.

12.02 Iran poroča o novem napadu na jedrski obrat v Natancu

Jedrski obrat v Natancu v osrednjem delu Irana je bil danes zjutraj znova tarča izraelsko-ameriških napadov, je sporočila iranska organizacija za jedrsko energijo. Dodala je, da pri tem ni prišlo do uhajanja radioaktivnih snovi, zato za okoliške prebivalce ni nevarnosti.

Iranska organizacija za jedrsko energijo (AEOI) je napad na Natanc, kjer je eden najpomembnejših obratov za bogatenje urana v državi, obsodila kot kršitev sporazuma o neširjenju jedrskega orožja in drugih pravil na področju jedrske varnosti.

11.08 Rusija naj bi ZDA predlagala vzajemen odstop od pomoči Iranu in Ukrajini

Rusija naj bi ZDA predlagala, da bo prenehala pomagati Iranu, če bo Washington prenehal pomagati Ukrajini, je poročal medij Politico, ki se sklicuje na dva neimenovana vira blizu ameriško-ruskim pogajalcem, in dodaja, da so v ZDA predlog zavrnili. Rusija naj bi Iranu zagotavljala obveščevalne podatke o tarčah na Bližnjem vzhodu.

10.04 Iran napadel britansko bazo v Indijskem oceanu

Iran je danes zjutraj z balističnimi raketami obstreljeval britansko-ameriško vojaško oporišče Diego Garcia na otokih Chagos v Indijskem oceanu, so ob sklicevanju na neimenovane visoke ameriške uradnike poročali mediji v ZDA. Iran je proti oporišču izstrelil dve raketi srednjega dosega, ki pa ga nista zadeli, so dodali.

V operativnem poveljstvu, ki usklajuje operacije iranske vojske in revolucionarne garde, pa so medtem Združene arabske emirate (ZAE) opozorili pred kakršnimikoli nadaljnjimi napadi z njihovega ozemlja na iranska otoka Abu Musa in Greater Tunb, ki si ju lastijo tudi ZAE. V nasprotnem primeru so jim zagrozili s silovitimi napadi.

8.01 Trump naj bi razmišljal o postopnem zaključku operacij proti Iranu

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zvečer po zaprtju borz, ko so cene nafte znova narasle, na omrežju Truth Social zapisal, da razmišlja o postopnem zaključevanju vojaških operacij na Bližnjem vzhodu. "Vse bolj se približujemo uresničitvi naših ciljev, razmišljamo o postopnem zaključevanju naših obsežnih vojaških operacij na Bližnjem vzhodu v zvezi s terorističnim režimom v Iranu," je zapisal Trump.

Pri tem je naštel cilje, ki naj bi jih želele ZDA izpolniti med vojno v Iranu, omenil je uničenje iranskih raketnih zmogljivosti, uničenje mornarice, letalstva in celotne obrambne industrije ter onemogočanje iranske poti do jedrskega orožja. Kot cilj vojne je tokrat navedel tudi zaščito zaveznikov na Bližnjem vzhodu "na najvišjem nivoju".

Glede strateško pomembne Hormuške ožine, kjer Iran onemogoča plovbo, pa je dodal še, da jo "bodo morale po potrebi varovati in nadzorovati druge države, ki jo uporabljajo – ZDA tega ne bodo počele!"

"Če nas bodo prosili, bomo tem državam pomagali pri njihovih prizadevanjih v Hormuški ožini, vendar to ne bi smelo biti potrebno, ko bo iranska grožnja odpravljena. To bo zanje preprosta vojaška operacija," je zapisal Trump. Pred tem je zaveznike v Natu v petek označil za strahopetce, ker mu nočejo pomagati zavarovati Hormuške ožine.

7.03 ZDA ublažile sankcije na iransko nafto

Ameriško finančno ministrstvo je sporočilo, da bodo do 19. aprila odobreni prodaja, prevoz in izkrcavanje surove nafte ali naftnih derivatov iranskega porekla, ki so bili na ladje natovorjeni do 20. marca.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je v pogovoru za Fox News izjavil, da bodo iransko nafto "uporabili proti Irancem" ter za od deset do 14 dni zadržali rast cen nafte. Po njegovih besedah naj bi ukrepi obsegali okoli 140 milijonov sodov.

ZDA so sicer že prej začasno dovolile tudi nakup ruske nafte, ki je že v tranzitu na morju.