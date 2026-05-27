Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
19.55

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Donald Trump Odbor za mir finance član sredstva Gaza

Sreda, 27. 5. 2026, 19.55

1 ura, 7 minut

Trumpov odbor za mir trenutno še brez denarja

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Donald Trump | Sklad odbora za mir upravlja Svetovna banka, vendar je še vedno prazen. | Foto Reuters

Sklad odbora za mir upravlja Svetovna banka, vendar je še vedno prazen.

Foto: Reuters

Odbor za mir, ki ga je ustanovil predsednik ZDA Donald Trump in bi moral med drugim skrbeti za financiranje obnove uničene Gaze, je trenutno še brez denarja, čeprav je več donatorjev obljubilo nakazila v skupni višini 17 milijard dolarjev, poročata Financial Times (FT) in francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je ustanovitev Odbora za mir prvič predlagal oktobra lani, januarja letos pa je številne države povabil k sodelovanju ob plačilu članarine v višini milijarde ameriških dolarjev. Prijavilo se je skoraj 30 držav, med njimi Izrael, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn, Azerbajdžan in druge, še okrog 20 jih v odboru sodeluje v vlogi opazovalk, vendar še nobena država ni prispevala sredstev za delovanje odbora.

Tega niso storile niti ZDA, čeprav je Trump obljubil deset milijard dolarjev proračunskih sredstev.

Trumpov mirovni načrt sicer predvideva začetek obnove Gaze v drugi fazi, ki pa se še ni uradno začela, saj se kljub premirju nadaljujejo sovražnosti med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Izrael medtem še vedno nadzira okrog 60 odstotkov Gaze, od začetka premirja pa je bilo v enklavi ubitih najmanj 910 Palestincev, navaja AFP.

FT je poročal še, da je Trumpov odbor dobil nekaj donacij na račun, odprt pri banki JP Morgan Chase, vendar mehanizmi za nadzor nad temi sredstvi ne obstajajo. Uradnik odbora je za FT izjavil, da obstajajo možnosti za pridobitev sredstev, poročilo o financah pa bo objavljeno "ob primernem času".

Odbor je sicer že začel zbirati ponudbe za projekte obnove in zagotavljanja varnosti, vendar po navedbah FT še ni bila sklenjena nobena pogodba.

Aprila objavljena ocena EU in Združenih narodov ugotavlja, da bo za obnovo Gaze v naslednjih desetih letih potrebnih več kot 71 milijard dolarjev, še poroča AFP.

Pam Bondi in Donald Trump
Novice Ko jo je Trump odpustil, so ji odkrili raka na ščitnici
Volodimir Zelenski
Novice Zelenski obupano Trumpu: Prosim ...#vŽivo
Donald Trump po vrnitvi iz Pekinga
Novice Kitajci vedo nekaj, česar Trump ne ve. In to bo usodno za ZDA.
ZDA Donald Trump Odbor za mir finance član sredstva Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.