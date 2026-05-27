Odbor za mir, ki ga je ustanovil predsednik ZDA Donald Trump in bi moral med drugim skrbeti za financiranje obnove uničene Gaze, je trenutno še brez denarja, čeprav je več donatorjev obljubilo nakazila v skupni višini 17 milijard dolarjev, poročata Financial Times (FT) in francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je ustanovitev Odbora za mir prvič predlagal oktobra lani, januarja letos pa je številne države povabil k sodelovanju ob plačilu članarine v višini milijarde ameriških dolarjev. Prijavilo se je skoraj 30 držav, med njimi Izrael, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn, Azerbajdžan in druge, še okrog 20 jih v odboru sodeluje v vlogi opazovalk, vendar še nobena država ni prispevala sredstev za delovanje odbora.

Tega niso storile niti ZDA, čeprav je Trump obljubil deset milijard dolarjev proračunskih sredstev.

Trumpov mirovni načrt sicer predvideva začetek obnove Gaze v drugi fazi, ki pa se še ni uradno začela, saj se kljub premirju nadaljujejo sovražnosti med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Izrael medtem še vedno nadzira okrog 60 odstotkov Gaze, od začetka premirja pa je bilo v enklavi ubitih najmanj 910 Palestincev, navaja AFP.

FT je poročal še, da je Trumpov odbor dobil nekaj donacij na račun, odprt pri banki JP Morgan Chase, vendar mehanizmi za nadzor nad temi sredstvi ne obstajajo. Uradnik odbora je za FT izjavil, da obstajajo možnosti za pridobitev sredstev, poročilo o financah pa bo objavljeno "ob primernem času".

Odbor je sicer že začel zbirati ponudbe za projekte obnove in zagotavljanja varnosti, vendar po navedbah FT še ni bila sklenjena nobena pogodba.

Aprila objavljena ocena EU in Združenih narodov ugotavlja, da bo za obnovo Gaze v naslednjih desetih letih potrebnih več kot 71 milijard dolarjev, še poroča AFP.