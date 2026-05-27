Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
19.05

Pam Bondi Ministrstvo za pravosodje Donald Trump ZDA rak ščitnica okrevanje operacija

Nekdanja pravosodna ministrica ZDA Bondi ima raka na ščitnici

Pam Bondi in Donald Trump | Foto Guliverimage

Bondi bi sicer morala v petek pričati v ameriškem kongresu v okviru preiskave pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Zaenkrat ni znano, ali se bo zaradi zdravljenja temu izognila.

Nekdanji ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi so nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenje, danes poročajo ameriški mediji.

Bondi je za ameriško televizijsko mrežo CNN povedala, da so ji diagnozo postavili aprila, kmalu zatem, ko je zapustila položaj ministrice. Po lastnih besedah še vedno okreva, vendar ji gre dobro.

Predsednik ZDA Donald Trump je Bondi v začetku aprila odpustil, ker ni dovolj učinkovito preganjala njegovih političnih nasprotnikov, na čelo ministrstva za pravosodje pa je začasno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanchea.

Kot ministrica je bila Bondi deležna številnih kritik v povezavi z objavo Epsteinovih dosjejev. Njeno ministrstvo je namreč zamudilo zakonski rok za objavo, po drugi strani pa naj bi bila pod pritiskom Bele hiše, potem ko so na dan prišle podrobnosti o povezavah in prijateljstvu med Trumpom in Epsteinom.

Šestdesetletna Bondi je odraščala na Floridi in leta 2010 postala generalna tožilka te zvezne države, položaj je prevzela kot prva ženska v zgodovini in leta 2014 dobila še drugi mandat. V času Trumpovega prvega predsedniškega mandata se je pridružila njegovi odvetniški ekipi, kasneje je postala njegova zvesta zagovornica in med drugim pomagala pri širjenju njegovih trditev o ukradenih predsedniških volitvah leta 2020.
