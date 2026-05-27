Nekdanja pravosodna ministrica ZDA Bondi ima raka na ščitnici
Nekdanji ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi so nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenje, danes poročajo ameriški mediji.
Bondi je za ameriško televizijsko mrežo CNN povedala, da so ji diagnozo postavili aprila, kmalu zatem, ko je zapustila položaj ministrice. Po lastnih besedah še vedno okreva, vendar ji gre dobro.
Predsednik ZDA Donald Trump je Bondi v začetku aprila odpustil, ker ni dovolj učinkovito preganjala njegovih političnih nasprotnikov, na čelo ministrstva za pravosodje pa je začasno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanchea.
Kot ministrica je bila Bondi deležna številnih kritik v povezavi z objavo Epsteinovih dosjejev. Njeno ministrstvo je namreč zamudilo zakonski rok za objavo, po drugi strani pa naj bi bila pod pritiskom Bele hiše, potem ko so na dan prišle podrobnosti o povezavah in prijateljstvu med Trumpom in Epsteinom.