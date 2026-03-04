Iranska skupščina strokovnjakov je na pritisk revolucionarne garde za naslednika v ameriško-izraelskih napadih ubitega vodjo države ajatole Alija Hameneja izbrala njegovega 56-letnega sina Modžtabo Hameneja, poročajo iranski opozicijski mediji, uradni pa tega niso nemudoma potrdili.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek novinarjem povedal, da 1500 Američanov pri State Departmentu išče pomoč za vrnitev z Bližnjega vzhoda v domovino. Skušajo jim pomagati s čarterskimi in vojaškimi poleti, kakor tudi z rednimi linijami, poroča televizija ABC.

Rubio je priznal, da se pri tem soočajo z raznimi ovirami zaradi nepredvidljivega zapiranja zračnih prostorov in nekatera letala, ki so bila že na poti v ZDA, so se morala vrniti nazaj.

Vlada predsednika Donalda Trumpa sooča z valom kritik, da ni pomislila na lastne državljane, preden je začela vojno. State Department je Američanom v ponedeljek sporočil, naj zapustijo 14 držav Bližnjega vzhoda in pri tem dodal, naj se znajdejo sami.

"State Department aktivno dela na načrtu za pomoč pri vračanju Američanov z Bližnjega vzhoda," je na kritike v torek odgovorila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Pomočnik državnega sekretarja za globalne javne zadeve Dylan Johnson pa je dejal, da skušajo zagotoviti vojaška letala in čarterje.

"Ta načrt bi morali imeti, še preden ste začeli vojno. Edino navodilo Američanom je bilo, naj se sami znajdejo. State Department mora nemudoma najeti avtobuse in letala," je v torek na omrežju X objavila demokratska kongresnica Ilhan Omar.

"Delate na načrtu? Trump je drugo bojno skupino okrog letalonosilke poslal v regijo pred tremi tedni. Kako, da doslej niste mislili na to?" je na omrežju X objavil namestnik šefa kabineta demokratskega kongresnika Dona Beyerja Aaron Fritschner.

Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je dobilo dovoljenje za pristanek v Maskatu. V Ljubljani naj bi pristalo danes, na spletni strani letališča ljubljanskega letališča naj bi nove informacije o letu objavili ob 10. uri.

Opozicijska televizija Iran International je poročala, da je revolucionarna garda pritiskala za izbiro sina ubitega voditelja, kar pomeni, da se politika iranskega državnega vrha ne bo spremenila.

Izbira je nenavadna, saj Modžtaba Hamenej ni visoki duhovnik in doslej ni imel uradne vloge v režimu.

56-letni Modžtaba Hamenej je drugi najstarejši sin ubitega Alija Hameneja, ki naj bi imel dobre zveze z revolucionarno gardo, ZDA pa so že leta 2019 proti njemu uvedle sankcije.

Iranska skupščina strokovnjakov je posvetovalni organ, ki je v skladu z ustavo Islamske republike pooblaščen za imenovanje, nadzor in razrešitev vrhovnega voditelja. Sestavlja jo 88 članov, večinoma visokih duhovnikov, izvoljenih za osemletni mandat.

