Vojna v Iranu: Kitajska se pripravlja na udarec

Na Kitajskem pričakujejo, da bo vojna na Bližnjem vzhodu negativno vplivala na njihovo gospodarstvo, ki je zelo odvisno od tamkajšnjih energetskih virov. Kitajska namreč uvaža kar 70 odstotkov nafte in plina, veliko večino iz Perzijskega zaliva. Samo od Irana so v letu 2025 kupili skoraj 1,4 milijona sodčkov nafte dnevno.

Kot poroča ameriški CBS News, se na Kitajskem pripravljajo na morebiten silovit udarec njihovemu gospodarstvu, ki ga bo povzročila kriza, za katero predsednik Centra za Kitajsko in globalizacijo Henry Wang trdi, da jo je "umetno sprožila človeška roka".

Glede zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in iranske blokade Hormuške ožine, plovne poti, po kateri iz Perzijskega zaliva poteka izvoz kar 20 odstotkov svetovne nafte, je Wang za CBS News dejal, da bo to zagotovo škodovalo Kitajski, a tudi drugim državam, pravzaprav celotnemu svetu.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se je odločil za napad na Iran, ki bo posredno morda škodoval gospodarstvu Kitajske, se prav konec tega meseca odpravlja na uraden obisk v Peking. Foto: Guliverimage

Le dober kupec iranske nafte ali kaj več?

Kitajska, sicer največji uvoznik energije na svetu, je tudi najverjetneje največji kupec iranske nafte. Leta 2018 so po navedbah CBS News, ki se sklicuje na analitično podjetje Kpler, pokupili kar 80 odstotkov iranskega izvoza nafte, samo v letu 2025 pa so dnevno kupili kar 1,38 milijona sodčkov iranske nafte.

Kitajska se tudi že dlje sooča z obtožbami, da kot zelo dobra stranka iranske naftne industrije financira režim v Teheranu, a Wang trdi, da gre za izključno transakcijsko partnerstvo dveh držav in da Kitajska na razmerje z Iranom tako ne gleda skozi politična ali ideološka očala.

"Donald Trump škoduje samemu sebi"

Wang je v pogovoru za CBS News še izrazil mnenje, da je ameriški predsednik z odločitvijo, da se Združene države Amerike pridružijo napadom Izraela na Iran, pravzaprav škodoval samemu sebi, pa tudi evropskim državam in državam članicam skupine G7.

Donald Trump sicer prav ob koncu tega meseca odhaja na uraden obisk na Kitajsko, kjer se bo v Pekingu sestal s Šijem Džinpingom.