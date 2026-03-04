Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
9.50

Osveženo pred

26 minut

Trump Španiji grozi s prekinitvijo odnosov

Donald Trump | Španska vlada je pred dnevi poudarila, da lahko ameriške sile oporišča v Španiji uporabljajo le za dejavnosti, ki so v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in mednarodnim pravom. | Foto Guliverimage

Španska vlada je pred dnevi poudarila, da lahko ameriške sile oporišča v Španiji uporabljajo le za dejavnosti, ki so v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in mednarodnim pravom.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zagrozil, da bo prekinil vse trgovinske odnose s Španijo, potem ko je ta zavrnila uporabo letalskih oporišč na svojih tleh za napade na Iran. Španski premier Pedro Sanchez je danes v odzivu poudaril, da je Španija na strani mednarodnega prava in miru in da ne bo sodelovala iz strahu pred maščevanjem.

Ameriške sile uporabljajo mornariško bazo Rota in letalsko bazo Moron na jugu Španije. Med invazijo na Irak leta 2003 je Španija, takrat pod vodstvom konservativnega premierja Joseja Maria Aznarja, odločno podprla ZDA. Španska ministrica za obrambo Margarita Robles je po poročanju spletnega medija Politico v torek povedala, da so ZDA po zavrnitvi uporabe baz za napade na Iran svoja vojaška letala že umaknile iz oporišč v Španiji.

Prekinitev trgovinskih odnosov 

"Španija je bila grozna," je Trump v torek dejal novinarjem, ko se je v Beli hiši sestal z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. Sanchezu je ob tem očital, da se ni pridružil zavezi za zvišanje obrambnih izdatkov za zvezo Nato na pet odstotkov BDP.

Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Donald Trump | Foto: Reuters Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Donald Trump Foto: Reuters

"Zato bomo prekinili vse trgovinske odnose s Španijo. Ne želimo imeti ničesar opraviti s Španijo," je dejal Trump. Dodal je, da je finančnega ministra Scotta Bessenta prosil, naj "prekine vse odnose s Španijo".

"Jutri bi lahko ustavil – ali še bolje danes – vse, kar je povezano s Španijo, vse posle," je še napovedal Trump. "Imam pravico, da ... z njimi naredim, kar hočem," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ameriško vrhovno sodišče je sicer Trumpu zavrnilo njegovo uporabo izrednih pooblastil za uvedbo samovoljnih carin.

Španska vlada je v prvem odzivu na Trumpove grožnje poudarila, da trgovinski odnosi z ZDA prinašajo vzajemne koristi. "Če želi ameriška vlada pregledati te odnose, mora to storiti ob spoštovanju avtonomije zasebnih podjetij, mednarodnega prava in dvostranskih sporazumov med Evropsko unijo in ZDA," je sporočila. Dodala je, da ima Španija potrebna sredstva, da omeji morebitne vplive, pomaga sektorjem, ki bi lahko bili prizadeti, in diverzificira dobavne verige, poroča AFP.

Špancev ne bodo ustrahovali

Premier Sanchez v današnji izjavi za medije ni neposredno omenjal Trumpove grožnje za prekinitev trgovinskih odnosov. Poudaril je, da Španija ne podpira iranskega režima. Obenem je izpostavil, da na "nezakonita ravnanja ne bi smeli odgovarjati z drugimi nezakonitimi ravnanji", ker da to lahko vodi v humanitarno katastrofo. "Ne bomo sodelovali iz strahu pred maščevanjem," je še dejal. 

Španija je po njegovih besedah na strani mednarodnega prava in miru in se zavzema za diplomatsko in politično rešitev iranskega vprašanja. "Ne vojni," je poudaril španski premier (na fotografiji). | Foto: Reuters Španija je po njegovih besedah na strani mednarodnega prava in miru in se zavzema za diplomatsko in politično rešitev iranskega vprašanja. "Ne vojni," je poudaril španski premier (na fotografiji). Foto: Reuters

