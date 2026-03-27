Počasi, a vztrajno se bliža konec kariere velikana smučarskih skokov Kamila Stocha, ki v Planici te dni piše še zadnje vrstice dolge in bogate športne poti. "Čustveno sem povsem izčrpan. Iskreno je ta trenutek vsak polet zame precej zahteven, a poskušal bom ostati zbran in profesionalec do konca," je po kvalifikacijah, na katerih je za las ujel današnjo posamično tekmo, dejal za Sportal, se zahvalil vsem, ki so mu desetletja stali ob strani, in dal vedeti, da se bo v Planico vselej vračal z nasmeškom na obrazu. Pod Poncami se ni veselil le športnih uspehov, pač pa tudi zasebnega, saj je prav tu spoznal ženo Ewo.

Te dni se v Planici ne končuje zgolj še ena sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, pač pa tudi zavidanja vredna kariera poljskega šampiona Kamila Stocha. Pred njim so še zadnji tekmovalni poleti, po katerih bo, kot pravi, na novo organiziral svoje življenje, česar se že veseli.

Težko je ostati povsem osredotočen

Četrtkove kvalifikacije je s 190 metri končal na 40. mestu in se kot zadnji prebil na današnjo posamično tekmo. "Bolj kot na to, da se moja kariera končuje, se poskušam kar se da osredotočiti na stvari, ki jih moram narediti. Ta konec tedna bom poskušal narediti največ, kar lahko, ostal bom profesionalec do konca. Upam, da mi bo uspelo prikazati najboljše polete, ki sem jih v tem trenutku sposoben," je po kvalifikacijskem poletu dejal za Sportal in priznal, da je trenutno težko povsem osredotočen na polete.

"Ni lahko. Čustveno sem povsem izčrpan. Iskreno, trenutno je vsak polet, že vsaka majhna tehnična stvar zame kar precej zahtevna. Ni lahko leteti, a tako pač je. Upam, da mi uspe ostati osredotočen."

Priznava, da v teh dneh težko ostaja povsem osredotočen na polete. Foto: Guliverimage

Uspehov se bo bolje zavedal čez čas

Med drugim se lahko pohvali z dvema velikima kristalnima globusoma, tremi zlatimi olimpijskimi odličji, tremi zmagami na novoletni turneji, naslovi svetovnega (pod)prvaka, 39 posamičnimi zmagami svetovnega pokala, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice ...

"Trenutno sploh ne razmišljam o tem, kaj vse mi je uspelo," je odvrnil na to, kako ponosen je lahko na opravljeno, in dodal: "Verjetno se bom v prihodnosti bolje zavedal vsega tega in bom ponosen na dosežke. Trenutno sem res izmučen, hkrati pa se poskušam osredotočiti na zadnje dni. Sem pa seveda hvaležen za kariero, za celotno izkušnjo, ki so mi jo skoki dali, da sem danes, kdor sem. Hvaležen sem, da sem bil lahko tako dolgo smučarski skakalec, za vse trenutke, ki sem jih lahko delil z rojaki skakalci, pa tudi drugimi tekmeci in trenerji."

Zdaj bo ženi res lahko rekel, da je doma

Odločitev o tem, da bo po olimpijski sezoni končal kariero, je uradno naznanil maja lani. "Nikakor je ne obžalujem. Komaj čakam na zadnji dan kariere. Na trenutek, ko bom lahko prišel v svoj dom, pogledal ženo v oči in ji rekel, da sem zdaj zares doma, da ne odhajam nikamor," se novega poglavja veseli 38-letnik, za katerega bo Planica vselej prav posebno prizorišče.

"V Planico se bom vedno vračal z nasmehom na obrazu"

Ne le, da je tukaj dvakrat slavil skupno zmago, tu je pred več kot desetletjem in pol spoznal ženo Ewo, ki je bila takrat v vlogi fotografinje. Zaročila sta se v Kranjski Gori, od leta 2010 sta poročena.

Planica mu ni prinesla zgolj rezultatskega veselja, pač pa še bolj pomembno zasebno srečo – tu je spoznal ženo Ewo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"To prizorišče je zame res posebno, pa ne zgolj zaradi športnega vidika, pač pa tudi mojega zasebnega življenja. Tukaj se mi je zgodilo toliko lepih stvari. Dva velika kristalna globusa, kar nekaj lepih poletov, najlepše pa je to, da sem tu spoznal ženo. V Planico se bom vedno vračal z nasmehom na obrazu. Vedno bo imela posebno mesto v mojem srcu," je z nasmehom obujal lepe spomine.

Zahvala tudi navijačem, ki so mu tako dolgo stali ob strani

Njegove zadnje tekmovalne polete v karieri bo pospremilo zajetno število poljskih navijačev, poljski mediji pa so že tako ali tako na skakalnih prizoriščih dodobra zastopani. Nič drugače ni pod Poncami, kjer je v medijskem središču na vsakem koraku slišati poljščino. Ob športnem slovesu Stocha ga bodo navijači lahko pozdravili tudi v Kranjski Gori.

V Planico prihaja precej poljskih navijačev. Foto: Ana Kovač

"Slišal sem, da prihaja veliko ljudi, da bi bili v zadnjih trenutkih kariere z menoj. Zahvaljujem se jim, da so me tako dolgo podpirali, tako v dobrih kot tudi manj dobrih časih. Hvala, da so nekateri z menoj tudi tu v Planici ob zadnjem poglavju moje kariere."

Ostal bo v športu, ki mu je predan več desetletij

Tudi njegova prihodnost bo povezana s skoki. Z ženo že več kot desetletje vodi Evenement Zakopane Sports Club, s katerim želijo olajšati in spodbujati partnersko sodelovanje med športniki in poslovnimi institucijami. Klub sledi razmišljanju, da pravilno načrtovane in izvedene aktivnosti športnega trženja dajejo športnikom občutek varnosti in podporo pri uresničevanju načrtov, hkrati pa poslovnim partnerjem omogočajo doseganje njihovih trženjskih in prodajnih ciljev. Stoch ob tem dodaja, da bi svoje izkušnje rad delil z mladimi.

"Zagotovo bom na neki način ostal vpet v skoke, s klubom v Zakopanah. Morda ne bom ravno trener, bi pa rad delil svoje izkušnje in znanje mladim, morda jim bo v prihodnosti to znanje prišlo prav. Imam kar nekaj načrtov, ampak najprej se moram spočiti. Nato bom na novo organiziral svoje življenje. Veselim se tega poglavja," je pogledal v prihodnost.