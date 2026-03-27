Na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani so morali zaradi zelo močnega vetra v četrtek in danes preusmeriti ali odpovedati nekaj poletov. Agencija za okolje (Arso) je na letališču po polnoči namerila najmočnejši sunek vetra, ki je zapihal s hitrostjo 89 kilometrov na uro.

Kot so v upravljavcu letališča, družbi Fraport Slovenija, povedali za STA, so v četrtek popoldne polet družbe Wizz Air iz Skopja preusmerili v Treviso. Zvečer je to letalo brez potnikov skušalo pristati v Ljubljani, da bi pobralo potnike za polet v Skopje, a mu ni uspelo in so ga preusmerili v Benetke. Prestavili so večerni prihod in odhod družbe Air Serbia med Ljubljano in Beogradom.

Pozno zvečer so v Italijo preusmerili poleta iz Frankfurta (Lufthansa) in Züricha (Swiss). Posledično so današnji jutranji odhod v Frankfurt z istim letalom odpovedali. Danes polet iz Beograda pričakujejo ob 11.30. Prihod letala, ki bo nato odletelo v Zürich, pa pričakujejo ob 11.30. Današnji jutranji polet v Beograd so prestavili na soboto.

Preostali promet je po njihovih navedbah potekal normalno. V četrtek so v popoldanskem in večernem času prevozniki odleteli v Pariz, Amsterdam, Luksemburg, München, Zürich, Barcelono, Istanbul in München.