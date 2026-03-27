Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Na. R., STA

27. 3. 2026,
10.55

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Močan veter kroji tudi letalski promet na Brniku

Brnik | Nekatere polete so odpovedali. | Foto STA

Foto: STA

Na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani so morali zaradi zelo močnega vetra v četrtek in danes preusmeriti ali odpovedati nekaj poletov. Agencija za okolje (Arso) je na letališču po polnoči namerila najmočnejši sunek vetra, ki je zapihal s hitrostjo 89 kilometrov na uro.

Kot so v upravljavcu letališča, družbi Fraport Slovenija, povedali za STA, so v četrtek popoldne polet družbe Wizz Air iz Skopja preusmerili v Treviso. Zvečer je to letalo brez potnikov skušalo pristati v Ljubljani, da bi pobralo potnike za polet v Skopje, a mu ni uspelo in so ga preusmerili v Benetke. Prestavili so večerni prihod in odhod družbe Air Serbia med Ljubljano in Beogradom.

Pozno zvečer so v Italijo preusmerili poleta iz Frankfurta (Lufthansa) in Züricha (Swiss). Posledično so današnji jutranji odhod v Frankfurt z istim letalom odpovedali. Danes polet iz Beograda pričakujejo ob 11.30. Prihod letala, ki bo nato odletelo v Zürich, pa pričakujejo ob 11.30. Današnji jutranji polet v Beograd so prestavili na soboto.

Preostali promet je po njihovih navedbah potekal normalno. V četrtek so v popoldanskem in večernem času prevozniki odleteli v Pariz, Amsterdam, Luksemburg, München, Zürich, Barcelono, Istanbul in München.

Ne spreglejte
