Slovenija in Madžarska sta sosedi, a se, kar zadeva članski reprezentančni nogomet, nista pretirano pogosto družili. Do danes sta se pomerili le štirikrat, vselej na prijateljskih tekmah, a je bilo vseeno zelo pestro. Mrgolelo je mejnikov, posebnih dosežkov in anekdot. Predstavljamo vam jih nekaj, zgodbo pa je treba začeti s Srečkom Katancem.

V soboto se bosta Madžarska in Slovenija pomerili šele petič. Ko sta se prvič, to se je zgodilo pred 32 leti, se je sosedski obračun igral v Sombotelu. Slovenski selektor je bil dr. Zdenko Verdenik, dvoboj pa je zaznamoval njegov varovanec Srečko Katanec. Takratni prvi zvezdnik slovenskega nogometa, ki je nosil dres italijanskega velikana Sampdorie, je 6. aprila 1994 opravljal vlogo kapetana.

Srečko Katanec je bil odličen nogometaš. Z nekdanjo Jugoslavijo je nastopil na največjih tekmovanjih, nato pa petkrat oblekel še dres samostojne Slovenije. Pozneje se je izkazal še v selektorski vlogi. Foto: Urban Urbanc/Sportida V 27. minuti je v polno zadel s prostega strela in dosegel prvi zadetek v slovenskem dresu, s tem pa popeljal Slovenijo do sladke sosedske zmage z 1:0. Na koncu se je izkazalo, da je bil to tudi njegov edini reprezentančni zadetek, saj je zaradi vse večjih zdravstvenih težav kmalu prekinil reprezentančno pot. Skupno je za Slovenijo odigral le pet tekem. Pet mesecev po zmagi nad Madžarsko se je poslovil po odmevnem remiju proti velesili Italiji, takratnemu aktualnemu svetovnemu podprvaku, v Ljudskem vrtu (1:1), v almanahih pa bo za vse večne čase ostalo zapisano, da je svoj prvi in edini gol za Slovenijo dosegel na Madžarskem.

Slovenija je prvo tekmo z Madžarsko odigrala v zasedbi Zupan, Galić, Englaro (Križan), Milanič, Jermaniš, Katanec, Novak, Židan, Pate (Oblak), Udovič in Gliha (Rudonja). Nastopiti bi moral tudi mladi Zlatko Zahović, a se je nesrečno poškodoval na zadnjem treningu v Mariboru.

Ferenc Puškaš je svetovno slavo požel v dresu madžarske reprezentance in madridskega Reala. Spadal je med najboljše nogometaše na svetu. Foto: Getty Images

Mreža Branka Zupana je ostala nedotaknjena. Slovenski vratar je imel tudi nekaj sreče, saj so Madžari zatresli vratnico, na koncu pa je Slovenija le vpisala prestižno zmago z 1:0. Dvoboj v Sombotelu si je v živo ogledal tudi legendarni Madžar Ferenc Puškaš (1927–2006), po katerem se imenuje prekrasni stadion v Budimpešti, ki bo letos gostil finale lige prvakov, na njem pa bo v soboto nastopila Cesarjeva Slovenija.

Katanec debitiral na stolčku, Galić si je nadel rokavice

Srečko Katanec je popeljal Slovenijo na Euro 2000 in bil najmlajši selektor na tekmovanju. Na vročem slovenskem stolčku je debitiral s porazom na Madžarskem. Foto: Guliverimage/Getty Images Dobra štiri leta pozneje so se Madžari maščevali za poraz. Tokrat sta se sosedski državi pomerili v Zalaegerszegu, znova pa je dvoboj zaznamoval Srečko Katanec. A tokrat ne kot igralec. To je bila namreč njegova prva tekma, na kateri je opravljal vlogo selektorja. Nasledil je Bojana Prašnikarja, ki se takrat ni želel odpovedati delu trenerja Maribora. Kot da bi čutil, da je z vijolicami na pragu veličastnega presežka, saj je že leta 1999 poskrbel za senzacionalen preboj v elitno ligo prvakov.

Vodstvo krovne zveze se je tako leta 1998 odločilo, da bo na vroči stolček posadilo enega najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, ki se je lahko pohvalil z vrhunsko delovno etiko in bogatimi izkušnjami, delo trenerja pa je spoznaval pri mladi reprezentanci in Gorici. Na selektorski stolček je sedel zelo mlad. Imel je komaj 35 let. Bodoči "Srečko Nazionale", priljubljeni junak in zagotovo eden najbolj zaslužnih, da je Slovenija ob prelomu stoletij doživela najbolj strastno nogometno pravljico v obdobju državne samostojnosti, je reprezentanco prvič vodil prav na Madžarskem. Ravno v deželi, kjer je štiri leta pred tem kot igralec dosegel svoj edini zadetek za Slovenijo.

Če je Slovenija leta 1994 zmagala z 1:0, pa je bila tokrat Madžarska uspešnejša. Sredi poletja, zgodilo se je 19. avgusta 1998, je zmagala z 2:1. Vsi zadetki so padli v zadnji četrtini srečanja.

Marinko Galić je na reprezentančnem dvoboju z Madžarsko oblekel vratarski dres in se preselil med vratnici. Foto: Ana Kovač

Madžari so povedli z 2:0, za nevsakdanji prizor pa je poskrbel Marinko Galić. Požrtvovalni branilec se je zaradi višje sile preselil med vratnici in si nadel rokavice. Vratar Mladen Dabanović je bil namreč ob reprezentančnem debiju izključen, ker pa so bile v slovenskih vrstah opravljene že vse menjave, je v zadnjih minutah vlogo vratarja prevzel kar Galić.

Pri strelu Madžara z bele točke je bil nemočen, takrat so gostitelji povedli z 2:0, nato pa je v sodnikovem podaljšku častni gol za Slovenijo po podaji Džonija Novaka z glavo dosegel Milenko Ačimović. Zdajšnji direktor reprezentanc na Nogometni zvezi Slovenije je s tem dočakal reprezentančni strelski prvenec. Že na svojem drugem nastopu! Na dvoboju v Zalaegerszegu so poleg Dabanovića prvič za Slovenijo zaigrali tudi Zoran Pavlović, Željko Mitraković in Marjan Dominko.

Prijateljske tekme med Slovenijo in Madžarsko: Madžarska : Slovenija 0:1 (6. april 1994 – Sombotel)

Madžarska : Slovenija 2:1 (19. avgust 1998 – Zalaegerszeg)

Slovenija : Madžarska 2:1 (20. avgusta 2003 – Murska Sobota)

Madžarska : Slovenija 0:1 (26. marec 2008 – Zalaegerszeg)

Nesrečni Madžar zabil še zadnjega pred tragično smrtjo

Na nov slovensko-madžarski dvoboj je bilo treba čakati pet let. Znova se je igralo v poletnem terminu, a tokrat za spremembo v Sloveniji. Prizorišče ne bi moglo biti bolj simbolično. Madžari so gostovali v Murski Soboti. Prepolna Fazanerija je na vroči poletni dan, bilo je neznosno soparno, pričakovala nogometni spektakel. Tekma se je igrala 20. avgusta 2003, selektor Bojan Prašnikar pa je takrat dosegal dobre rezultate v kvalifikacijah za Euro 2004. Podpisal se je tudi pod zmago nad Madžarsko.

Bojan Prašnikar je kot edini slovenski selektor vodil izbrano vrsto na domači tekmi proti Madžarski. Foto: Daniel Novakovic/STA

Slovenija je edino domačo tekmo z Madžarsko dobila z 2:1. Najprej je že v tretji minuti, podajo je prispeval Zlatko Zahović, v polno zadel Goran Šukalo, to je bil njegov strelski prvenec v državnem dresu. V 75. minuti je podvojil prednost Sebastjan Cimirotič, podajo je prispeval njegov nekdanji ljubljanski sosed Aleš Čeh.

Mikloš Feher (1979–2004) je za madžarsko reprezentanco dosegel pet zadetkov, leta 2004 pa izgubil življenje v nepopisni tragediji na srečanju portugalskega prvenstva. Foto: Reuters

Madžarska je v zadnji minuti le dosegla častni gol (2:1). Zabil ga je Mikloš Feher. To je bil njegov zadnji reprezentančni zadetek. V začetku leta 2004 se je zgodila nepopisna tragedija, saj je na tekmi portugalskega prvenstva utrpel srčni zastoj in izgubil življenje. To se je zgodilo 25. januarja 2004 na tekmi med Vitorio Guimaraes in Benfico, pri kateri si je delil slačilnico z Zahovićem.

Šišić do prvenca, Šuler debitiral

Slovenija in Madžarska sta se pozneje pomerili le še enkrat. Še drugič sta se sosedski državi udarili v bližnjem Zalaegerszegu. Zgodilo se je skoraj natanko pred 18 leti, dvoboj je bil namreč odigran 26. marca 2008, Slovenija pa je znova pokvarila načrte Madžarom. Zmagala je z 1:0, edini zadetek na srečanju, ki ga je spremljalo okrog deset tisoč gledalcev, pa je po podaji Milivoja Novakovića dosegel Mirnes Šišić. Znova je padel mejnik. Velenjčan je namreč mrežo Madžarov stresel v 59. minuti, to pa je bil njegov strelski reprezentančni debi.

Mirnes Šišić je odločil zmagovalca na zadnjem slovensko-madžarskem reprezentančnem dvoboju. Foto: Reuters

Takrat je bil selektor Matjaž Kek, ki ni mogel računati na najmočnejšo zasedbo. Kar nekaj igralcev je čutilo posledice virusa trebušne gripe, najbolj Boštjan Cesar, zdajšnji selektor, ki zaradi tega ni mogel nastopiti na Madžarskem. Namesto njega je priložnost dobil Marko Šuler in debitiral za Slovenijo. Prvič je nastopil in takoj zmagal.

Samir Handanović je na vratih ostal nepremagan. Takrat se je že sestavljala hrbtenica zasedbe, ki je dobro leto pozneje navdušila nogometno Slovenijo in se prek favorizirane Rusije uvrstila na SP 2010. Proti Madžarski sta poleg Cesarja manjkala tudi poškodovani Zlatan Ljubijankić in nepozabni kapetan "južnoafriške" generacije Robert Koren, ki je na željo svojega kluba (WBA) zaradi zgoščenega tekmovalnega ritma ostal v Angliji.

Tokrat bo v središču pozornosti Cesar

Na vsa najmočnejša slovenska orožja v soboto v Budimpešti ne bo mogel računati tudi Boštjan Cesar. Manjkal bo kapetan Jan Oblak, manjkal bo vroči strelec Benjamin Šeško, v obrambi ne bo Davida Brekala, v zvezni vrsti pa Sandija Lovrića in še koga. Zgodovina pa se bo ponovila. Ko se merita Madžarska in Slovenija, preprosto ne manjka mejnikov.

Slovenija bo v soboto prvič po sedmih letih odigrala tekmo, na kateri ne bo uradni selektor Matjaž Kek. Mariborčana je nasledil nekdanji pomočnik in varovanec Boštjan Cesar. Foto: Aleš Fevžer

Sobotno srečanje bo namreč minilo v znamenju Cesarja, ki bo prvič vodil Slovenijo, odkar je selektorski položaj zapustil dolgoletni selektor Matjaž Kek. To bo dan, ki ga 43-letni Ljubljančan, s 101 nastopom tudi slovenski reprezentančni rekorder, ne bo nikoli pozabil. Keka je na položaju selektorja kot pomočnik že večkrat nadomeščal, v soboto pa se mu obeta drugačna izkušnja. Dvoboj na moderni Puskas Areni se bo začel ob 18. uri.