Ob omembi besede Shell večina voznikov najprej pomisli na kakovostna goriva. In upravičeno – Shell je v svetu že desetletja sinonim za vrhunsko tehnologijo, zanesljivost in zmogljivost na cesti. Tudi v Sloveniji se je rumeno‑rdeča školjka v zadnjih letih močno zasidrala, saj Shell danes upravlja že 47 bencinskih servisov in avtomatskih črpalk po vsej državi. A ob gorivih v ospredje vse bolj stopa še njihovo drugo črno zlato – kava Shell Café.

Sodobni bencinski servis danes namreč ni več le točka za točenje goriva. Je prostor kratkega oddiha, postanek na poti, trenutek zase. In prav tu v ospredje stopa Shell Café.

Ste se že vključili v novo Shellovo nagradno igro? Zbirajte nalepke, uživajte v brezplačni kavi in se potegujte za privlačne nagrade, med njimi tudi SMEG kavomat s celoletno zalogo kave. Foto: Shell Adria

Kava, vredna postanka

Čeprav Shell Café v Sloveniji še ni uveljavljena in široko prepoznavna blagovna znamka, ima v številnih drugih državah že dolgo pomembno vlogo. Zdaj Shell to zgodbo začenja graditi tudi pri nas – z jasnim ciljem: ponuditi kavo, vredno postanka.

V Shellu verjamejo, da si vsak voznik zasluži dobro kavo, ne glede na to, ali jo spije na hitro ali si zanjo vzame nekaj minut več. Zato je poudarek na kakovosti – na skrbno izbranih in praženih kavnih zrnih, izključno svežem mleku ter pripravi vsake skodelice z mislijo na poln, uravnotežen okus. Kava Shell Café je na voljo za s seboj ali pa za uživanje v prijetnem ambientu Shell Café bara, ki je del večine Shell bencinskih servisov v Sloveniji.

Foto: Shell Adria

Več kot kava – tudi nagrada za zvestobo

Da bi voznike povabili, da Shell Café kavo ne le poskusijo, temveč jo vključijo v svojo vsakodnevno pot, na bencinskih servisih Shell po Sloveniji med 7. aprilom in 28. junijem poteka posebna promocija. Stranke ob vsakem nakupu kave prejmejo eno nalepko. Ko jih zberejo šest, si lahko vsako sedmo kavo privoščijo brezplačno.

A to še ni vse. Z vsako zbrano nalepko stranke samodejno sodelujejo tudi v nagradnem žrebanju za privlačne tedenske nagrade, ob koncu promocije pa še za eno od petih glavnih nagrad – med kavoljubci zelo priljubljeni kavomat SMEG s – pozor – kar celoletno zalogo kave Shell Café. Tako vsak postanek ob kavi prinaša nekaj več, majhen užitek in možnost lepe nagrade.

Foto: Shell Adria

Shell v Sloveniji: znano ime, preverjena kakovost

Shell je globalna energetska družba z več kot stoletno tradicijo, ki deluje v več kot 70 državah sveta. V Sloveniji je Shell prisoten že več kot 30 let, sprva predvsem z avtomatskimi črpalkami za tovorni promet in kartico Shell, danes pa tudi z razvejano mrežo maloprodajnih bencinskih servisov.

Največ bencinskih servisov Shell najdemo na Štajerskem, v Prekmurju in na Primorskem, pa tudi v osrednji Sloveniji – na Brezovici in v Komendi. Slovenskim voznikom so tako široko dostopna tudi premium goriva Shell V‑Power, ki jim zaupajo in jih priporočajo znamke, kot so Ferrari, BMW M in Ducati. Prav po kakovosti in tehnološki naprednosti pa Slovenci Shell že dobro poznamo.

Foto: Shell Adria

Shell v Sloveniji



• 47 bencinskih servisov in črpalk Shell po vsej Sloveniji, največ na Primorskem in Štajerskem.

• Vrhunska goriva, še posebej premium gorivo Shell V-Power, ki ga priporoča tudi Ferrari, in odlična kava Shell Café in z njo povezana nova nagradna igra.

• 30 let prisotnosti Shella v Sloveniji.

• Kartica Shell: ena kartica za gorivo, cestnine in storitve v Sloveniji in Evropi.



Foto: Shell Adria