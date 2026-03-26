Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju opravila še en trening pred petkovim popoldanskim odhodom v Budimpešto, kjer jo v soboto ob 18.00 čaka prijateljska tekma z Madžarsko. Vanja Drkušić je razkril nekaj sprememb, ki jih je na treninge oziroma v igro vpeljal novi selektor Boštjan Cesar.

Vzdušje v reprezentanci je po besedah igralcev pozitivno, kar se odraža tako na treningih kot tudi izven igrišča. Branilec Vanja Drkušić poudarja, da je prihod novega strokovnega vodstva prinesel svežo energijo. "Dobro se počutim, zadovoljen sem nad potekom treningov pod vodstvom novega strokovnega vodstva. Z vsakim novim selektorjem pride val nove pozitivne energije. Jasno je, da pride do sprememb in to se pozna na treningih, na sestankih kot tudi med bivanjem v hotelu," je dejal Drkušić pred četrtkovim treningom.

"Potreben bo čas, da se vsi privadimo na te nove zahteve"

Boštjan Cesar Foto: Aleš Fevžer Ta je razkril tudi nekaj novosti, ki jih je vpeljal nov strokovni štab na čelu s selektorjem Boštjanom Cesarjem. "Drugačen je način igre, ki ga zagovarja selektor. Gre za nove zahteve v okviru posameznih linij. Od nas obrambnih igralcev zahteva, da igramo več z žogo in si več upamo. Potreben bo čas, da se vsi privadimo na te nove zahteve." Dodal pa je, da je priprava na treninge zelo natančna: "Pred vsakim treningom v slačilnici dobimo načrt treninga, tako da se lahko dobro pripravimo."

Na Madžare se niso še posebej osredotočali. "Z Madžari se še nismo ukvarjali, trenutno je osredotočenost na nas, kako bomo mi izgledali na igrišču. Analiza še sledi." Poudaril pa je, da mora za uspeh vse izhajati iz dobre obrambe. "Mislim, da je to ključ vsega. Naši napadalci so v dobri formi in prepričan sem, da bomo gol dosegli."

"Čaka nas močna tekma proti dobri reprezentanci"

Tudi Adam Gnezda Čerin je govoril o odličnem vzdušju in predanosti novega selektorja: "Ko pride nov trener, želi ekipi predstaviti svoj način igre. Novi selektor daje 120 odstotkov vsak trening, res je z glavo posvečen temu ciklu, da stvari nadgradimo. Strokovni štab je analiziral vse naše prejšnje tekme in vsi skupaj delamo na tem, da odpravimo pomanjkljivosti. Moramo prevzeti še več odgovornosti, zraven potegniti mlade, ki so se nam sedaj priključili, in zgraditi enotnost," je še dejal vezist Panathinaikosa.

Glede Madžarov, pri katerih po vrednosti izstopa vezist Liverpoola Dominik Szoboszlai, ki ima na Transfermarktu tržno vrednost 100 milijonov evrov, pa je Gnezda Čerin dodal: "Čaka nas močna tekma proti dobri reprezentanci. Stvari s treninga skušamo prenesti na tekmo. Gremo na zmago, saj vsaka šteje, ne glede na to, da gre za prijateljsko tekmo. Tekma z Madžari bo na Areni Puskas, ki sprejme 67.155 gledalcev. "Odličen stadion, veliko gledalcev in kakovosten nasprotnik bodo poskrbeli za lepo tekmo," je zaključil Gnezda Čerin.